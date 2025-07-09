В РФ создадут центр для разработки и развития продуктов промышленной робототехники

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Разработкой, тестированием и развитием продуктов промышленной робототехники для автомобильной отрасли займутся в Центе развития роботизации автомобильной промышленности, о создании которого договорились Корпорация роботов (входит в группу компаний "Элемент"), "Камаз" и "Эйдос-робототехника", сообщает пресс-служба "Элемента".

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в целях расширения возможностей использования робототехнических комплексов в автомобилестроении подписали генеральный директор Корпорации роботов Александр Алексеев, заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению компании "Камаз" Жанна Халиуллина и генеральный директор организации "Эйдос робототехника" Антон Сурьянинов в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2025"

"Соглашение выражает намерение сторон создать Центр развития роботизации автомобильной промышленности. В его задачи войдут разработка, тестирование и развитие продуктов промышленной робототехники в целях стимулирования внедрения инноваций для дальнейшей автоматизации предприятий автомобильной отрасли", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что приоритетными проектами для центра станут создание перспективных и коммерчески успешных технологий в области робототехники, расширение возможностей внедрения промышленных роботов в автопроизводстве, а также продвижение перспективных разработок в сфере робототехники на российском и зарубежных рынках.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.