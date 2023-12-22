Бесконечная простуда: что такое "иммунологическая яма"?

Несмотря на то что сейчас эпидемиологическая ситуация в России находится под контролем, в декабре наблюдается сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19. При этом многие заболевшие столкнулись с затяжными простудами: симптомы не проходят даже через несколько месяцев после начала заболевания. Почему так происходит? И как наконец избавиться от надоевшего ОРЗ? Разбираемся

Одна из основных причин затяжных ОРВИ и ОРЗ — ослабленный иммунитет. Это состояние называется "иммунологической ямой". Из-за того что внутренняя система борьбы с патогенами перестает работать как надо, люди болеют чаще и дольше, чем обычно. Если не начать решать проблему, человек рискует столкнуться с более серьезными инфекциями, которые представляют реальную угрозу для здоровья и даже жизни. Укреплять иммунитет особенно важно в зимний период: уровень заболеваемости растет, а одной из доминирующих болезней остается COVID-19. Одним из самых частых штаммов коронавируса, который находят врачи, является омикрон-штамм "арктур", или ХВВ 1.16. Им очень просто заразиться, однако вызванная им инфекция протекает достаточно легко. Кроме того, ВОЗ обратила внимание на новый вариант коронавируса JN.1: он быстро распространяется и в условиях наступления зимы в Северном полушарии может вызвать рост заболеваемости. Также врачи регулярно встречают пациентов, зараженных гриппом А, или H3N2 (судя по всему, именно на этот подтип вируса приходится около 10% всех выявленных случаев гриппа). Человек начинает испытывать сильную головную боль и ломоту в теле. Кроме того, у пациента развивается сухой кашель и поднимается высокая температура, которая может превысить 39 градусов. Таким образом, крепкий внутренний "щит" организма сейчас особенно важен. Однако иммунитет все же время от времени дает сбой. Почему иммунитет может работать неправильно? Любые неполадки с работой иммунитета могут вызвать проблемы со здоровьем. Например, слишком активная защитная система организма (гиперактивный иммунитет) может спровоцировать ряд аутоиммунных заболеваний, при которых иммунитет атакует собственные ткани и органы, а не вредоносные бактерии и вирусы. Из-за этого человек страдает от хронических воспалений и повреждений. Кроме того, слишком активная работа иммунитета провоцирует астму и различные аллергии. Однако чаще люди сталкиваются с противоположной проблемой, а именно — ослабленным иммунитетом. Подобное состояние можно разделить на два типа: первичное (врожденное) и вторичное (приобретенное).

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Первичный иммунодефицит передается генетически: он влияет на качество лейкоцитов в крови, а также на белки комплемента (каскад ферментов, облегчающих борьбу с инфекционным процессом). Подобные состояния встречаются довольно редко, и люди, которые с ними родились, нуждаются в специфической терапии и постоянном лечении. Вторичный иммунодефицит может возникнуть из-за специфического лечения и лекарств — например, химиотерапии. Кроме того, на эффективность иммунной системы могут повлиять некоторые заболевания — например, рак, диабет, серьезные ожоги и недоедание. Также со снижением иммунитета сталкиваются люди старшего возраста: организм перестает вырабатывать достаточное количество белых кровяных телец, которые помогают ему распознавать вредоносные бактерии и вирусы. В результате риск того, что человек заболеет, становится выше. Однако иммунитет может ослабнуть и у здорового человека без серьезных патологий. Почему "иммунологическая яма" бывает у здоровых людей? В группе риска находятся люди, переболевшие коронавирусной инфекцией. Дело в том, что тяжелые формы COVID-19 могут вызвать долгосрочные изменения в иммунной системе. Исследования показывают, что стволовые клетки (именно они являются родительскими клетками иммунной системы) после инфекции меняются и начинают вырабатывать больше крупных лейкоцитов — моноцитов. Однако в ходе их анализа выяснилось, что воспроизведенные элементы отличаются от тех, что продуцируются в здоровом организме. Например, они выделяют больше воспалительных цитокинов.

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Обычно эти белки помогают направлять иммунный ответ организма: с их помощью клетки иммунитета понимают, какие ткани повреждены сильнее всего и нуждаются в лечении. Однако слишком большое количество цитокинов может спровоцировать воспаление и нанести вред здоровью. Иногда их переизбыток провоцирует цитокиновый шторм — тяжелое, опасное для жизни состояние, при котором организм разрушает сам себя. Подобные изменения наблюдались через год после выздоровления от коронавируса. Однако реакция на COVID-19 очень индивидуальна и во многом зависит от базового иммунитета и изначальных проблем со здоровьем у пациента. Сейчас ученые продолжают изучать проблему, чтобы лучше понять, как перенесенная инфекция может отразиться на дальнейшей жизни человека. Еще одна причина затяжных простуд — присоединение вторичной бактериальной флоры. Обычно она начинает активно развиваться из-за того, что иммунитет ослаб после первой инфекции. Кроме того, после выздоровления уязвимый организм может заразиться повторно, но уже другим патогеном. Ситуацию осложняет еще и то, что вирусов, которые вызывают простуду, очень много: ученые насчитывают более 200 опасных микроорганизмов. Таким образом, точно понять, чем болеет человек и от чего ему лечиться, бывает нелегко, а без точного диагноза терапия оказывается неэффективной. Как понять, что иммунитет ослаб? Обычно люди, которые принимают препараты, снижающие иммунный ответ организма, знают об этом: врачи предупреждают пациентов о возможных побочных эффектах и назначают поддерживающую терапию. Однако бывает и так, что человек не догадывается о том, что его внутренняя система защиты от вирусов находится в плачевном состоянии. Вот несколько тревожных признаков: Частые инфекционные заболевания; Инфекции, которые продолжают возвращаться; Отсутствие реакции на лекарственные препараты; Плохое самочувствие от обычного ОРЗ; Внезапное похудение; Хроническая диарея; Общий упадок сил; Частые головные боли; Сильная сонливость. Если не начать решать проблему, состояние так и не улучшится. Помимо того что человек будет постоянно сталкиваться с затяжными простудами, последующие заболевания могут вызвать тяжелые и даже непоправимые осложнения, например, обычный кашель может со временем перерасти в пневмонию. Как справиться с ослабленным иммунитетом? Лечение зависит от его первопричины. Так, если человек с рождения обладает слабым внутренним "щитом", он должен регулярно обследоваться и получать врачебную помощь. При таком состоянии любые инфекции требуют быстрого и агрессивного лечения антибиотиками. Иногда врачи даже назначают таким пациентам длительный прием антимикробных веществ. Это особенно важно для детей, так как некоторые заболевания могут привести к необратимым повреждениям легких и слуха. Ситуацию осложняет еще и то, что людям с врожденным иммунодефицитом противопоказаны вакцины, содержащие живые вирусы, — например, прививки от полиомиелита и кори, свинки, краснухи. Из-за этого их организм остается уязвим к атаке опасных патогенов и нуждается в постоянной медикаментозной поддержке. Кроме того, такие пациенты часто находятся на заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами. Ее главная цель — повысить уровень антител и сопротивляемость организма к инфекциям.

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