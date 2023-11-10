Пневмония. Что нужно знать

Коронавирусная пневмония — самое частое осложнение COVID-19. Попадая в организм, вирус проникает в его ткани через рецепторы АПФ2. Особенно много их в легких, причем как в клетках, которые непосредственно участвуют в газообмене (пневмоцитах), так и в клетках мелких кровеносных сосудах, которые переносят кислород. Причем главная опасность иногда исходит не от самого вируса, а от реакции организма.

При обнаружении вируса иммунная система выбрасывает цитокины — информационные белковые частицы, которые сообщают клеткам-убийцам о необходимости избавиться от зараженных клеток или дают команду на самоуничтожение самим зараженным клеткам. Проблема в том, что при слишком сильной реакции этот процесс может выйти из-под контроля. Возникает "цитокиновый шторм", при котором иммунная система переходит к атаке здоровых клеток.

Опасность "цитокинового шторма" в том, что он может возникнуть внезапно и распространиться по телу как пожар буквально за считанные часы. Почему одни люди подвержены такой реакции сильнее других — до конца неясно. Одна из гипотез связывает этот риск с генетикой. Например, у обладателей определенных генов клетки могут быть более восприимчивы к коронавирусу. Есть также исследования о связи тяжелого течения с генами, которые участвуют в выработке цитокинов.

Впрочем, гены, вероятно, играют меньшую роль, чем общее состояние иммунной системы. А на него влияют болезни, связанные с системным воспалением в организме, — такие как гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Люди с этими диагнозами чаще всего оказываются подвержены ковидной пневмонии. Поэтому врачи советуют таким людям прививаться в первую очередь, чтобы иммунная система успела изучить белки вируса до момента заражения.