Пневмония. Что нужно знать

Главное:
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Пневмония — это воспаление легких из-за инфекции. Чаще всего причиной становятся бактерии, но вызвать ее могут и вирусы, и грибки.
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Самые точные способы диагностики пневмонии — рентген и компьютерная томография.
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Пневмония не всегда лечится антибиотиками, так как они действуют только на бактерии. Против вирусов они бессильны.
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При COVID-19 тяжелая пневмония часто возникает из-за реакции иммунитета — "цитокинового шторма". Некоторые люди могут быть предрасположены к ней.
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Лучшие способы обезопасить себя — вести здоровый образ жизни и вовремя делать прививку от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19.
Что такое пневмония?
Слово "пневмония" часто употребляют как синоним воспаления легких, но это не совсем правильно. Воспаление вообще — это защитная реакция организма, его попытка изолировать очаг поражения и избавиться от поврежденных клеток. Воспаление может возникнуть из-за инфекции, химического воздействия, ожога или аллергии. Тяжесть воспаления зависит не только от нанесенного извне ущерба, но и от силы ответа самого организма.
Воспаление легких неинфекционной природы называют пневмонитом. Пневмония же развивается из-за попадания в легкие именно инфекционных возбудителей — бактерий, вирусов или грибков. Большинство всех случаев приходится на бактерии из рода стрептококков, которые так и называются — пневмококки. Они обитают в верхних дыхательных путях у половины людей и в норме угрозы не представляют. Второй по частоте возбудитель — гемофильная палочка.
Воспаление развивается на фоне ослабления иммунитета — например, как осложнение ОРЗ, гриппа, астмы, хронической обструктивной болезни легких. Особенно пневмонии угрожают людям с изначально слабым иммунитетом — например, при синдроме тяжелого комбинированного иммунодефицита, СПИДе, при прохождении курса химиотерапии или приеме лекарств, подавляющих иммунитет (например, после пересадки органа).
Что нужно знать о пневмонии при COVID-19?
Коронавирусная пневмония — самое частое осложнение COVID-19. Попадая в организм, вирус проникает в его ткани через рецепторы АПФ2. Особенно много их в легких, причем как в клетках, которые непосредственно участвуют в газообмене (пневмоцитах), так и в клетках мелких кровеносных сосудах, которые переносят кислород. Причем главная опасность иногда исходит не от самого вируса, а от реакции организма.
При обнаружении вируса иммунная система выбрасывает цитокины — информационные белковые частицы, которые сообщают клеткам-убийцам о необходимости избавиться от зараженных клеток или дают команду на самоуничтожение самим зараженным клеткам. Проблема в том, что при слишком сильной реакции этот процесс может выйти из-под контроля. Возникает "цитокиновый шторм", при котором иммунная система переходит к атаке здоровых клеток.
Опасность "цитокинового шторма" в том, что он может возникнуть внезапно и распространиться по телу как пожар буквально за считанные часы. Почему одни люди подвержены такой реакции сильнее других — до конца неясно. Одна из гипотез связывает этот риск с генетикой. Например, у обладателей определенных генов клетки могут быть более восприимчивы к коронавирусу. Есть также исследования о связи тяжелого течения с генами, которые участвуют в выработке цитокинов.
Впрочем, гены, вероятно, играют меньшую роль, чем общее состояние иммунной системы. А на него влияют болезни, связанные с системным воспалением в организме, — такие как гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Люди с этими диагнозами чаще всего оказываются подвержены ковидной пневмонии. Поэтому врачи советуют таким людям прививаться в первую очередь, чтобы иммунная система успела изучить белки вируса до момента заражения.
Что происходит в организме при пневмонии?
Когда воспаление захватывает альвеолы, они могут наполняться таким количеством жидкости, что становится трудно дышать. Возникают одышка, кашель, боль в груди, как результат воспалительного процесса — жар, озноб. Из-за закупорки мелких сосудов в кровь поступает недостаточно кислорода, поэтому человек чувствует себя усталым. Тяжесть симптомов зависит от степени поражения легочных тканей. При поражении больше 50% врачи могут назначить искусственную вентиляцию легких.
Одним из самых серьезных осложнений пневмонии может стать фиброз легких. При тяжелом поражении часть тканей отмирает, а на их месте вырастает соединительная ткань. В результате дыхательная поверхность легких уменьшается, может возникать одышка, человек хуже переносит нагрузки, быстрее устает. Вылечить фиброз нельзя, но можно остановить его развитие. Для этого используют препараты, которые снижают воспалительный процесс и останавливают процессы деления клеток (цитостатики).
Как диагностируют пневмонию?
Самым древним прибором для диагностики, который применяется до сих пор, остается стетоскоп. Врач прослушивает пациента и улавливает характерные хрипы в груди. Для диагностики он учитывает и другие признаки: высокую температуру на протяжении минимум трех дней, затрудненное дыхание, одышку, слабость.
Сейчас на дому можно оценить и уровень насыщения крови кислородом. Для этого применяют пульсоксиметр. Это небольшой прибор, похожий на клипсу с экраном, который надевается на палец. В нем есть датчик, который светит на сосуды через кожу, определяя уровень насыщенного кислородом гемоглобина. Гемоглобин с молекулами кислорода и без них по-разному поглощает световые волны — на этом и построен метод.
Но подтвердить диагноз может только рентген или компьютерная томография грудной клетки. Диагноз по КТ более точен, потому что она дает не один снимок, а несколько, из которых выстраивается объемная картинка. При этом на ранних стадиях болезни (особенно в случае цитокиновой реакции, которая начинается бессимптомно) рентген и КТ могут не показать никаких изменений.
Полная же диагностика включает также анализ крови на маркеры воспаления и выделений из легких — чтобы понять, что именно явилось возбудителем заболевания.
Как ее лечат?
При назначении лечения пневмонии очень важно определить ее причину. Для борьбы с бактериальной или грибковой пневмонией используют антибиотики, способные подавлять жизнедеятельность и размножение микробов-возбудителей. Для каждой группы возбудителей есть свои препараты. Врач выписывает их, исходя из результатов анализов, общего состояния человека, возраста и сопутствующих заболеваний.
Принимать антибиотик без консультации с врачом (например, по совету переболевшего друга) нельзя. Во-первых, у них разный принцип действия: какие-то разрушают клеточную стенку бактерии, а какие-то подавляют их размножение. Например, пенициллин хорошо действует на пневмококки, а на легионеллы — нет.
Во-вторых, частый прием антибиотиков может вызвать появление устойчивых к ним бактерий — а это в перспективе создаст опасность для всех (особенно пожилых и людей со слабой иммунной системой, которые не могут победить болезнь без лекарств). Например, против пневмококков и гемофильной палочки врачи уже практически не назначают тетрациклин, потому что современные поколения бактерий выработали защиту от него.
Против вирусов антибиотики бесполезны. Лучшим средством борьбы с ними остается собственная иммунная система организма, которая связывает вирусные частицы при помощи антител. У противовирусных препаратов, таких как рибавирин, тамифлю и интерферон, нет доказанной эффективности при вирусной пневмонии.
В случае с атипичной пневмонией, которая развивается на фоне коронавирусной инфекции, также используют вещества противовоспалительного действия и препараты, подавляющие активность иммунной системы, — например, глюкокортикостероиды.
Кто в группе риска?
Любой может заболеть пневмонией, но некоторые люди подвержены более высокому риску, чем другие. Особенно это относится к детям до пяти лет и взрослым, которым больше 65 лет. Это связано с состоянием иммунной системы и наличием хронических заболеваний. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими болезнями легких.
Кроме того, у детей, живущих в зонах с загрязненным воздухом, пневмонии случаются вдвое чаще. Выбросы с производств (например, химических и металлургических) вызывают хроническое воспаление дыхательных путей и снижают иммунитет.
Особому риску подвержены пациенты больниц и госпиталей, которые находятся в реанимации, восстанавливаются после операций или нуждаются в интенсивной респираторной терапии. Внутрибольничная пневмония часто поражает людей, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) либо перенесли операцию на легких и трахее. При этом в больницах обитают самые опасные бактерии — уже получившие устойчивость к одному или нескольким антибиотикам.
Как защититься?
Пневмония чаще всего возникает зимой — как осложнение после ОРЗ или гриппа. Поэтому первый и главный способ профилактики — укреплять и поддерживать свой иммунитет: есть сбалансированную пищу, хорошо высыпаться, включать в свой режим умеренные физические нагрузки. Кроме того, дополнительную защиту может дать прививка от пневмококковой инфекции (впрочем, не для всех – есть противопоказания).
В России она включена в Национальный календарь профилактических прививок – государственную программу иммунизации населения. Ребенок получает вакцину вскоре после рождения по определенной схеме, и она дает иммунитет на протяжении нескольких лет. По эпидемиологическим показаниям ее рекомендуют и тем, кто находится в группе риска – призывникам, людям старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями легких и другим.