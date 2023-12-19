Экологи считают, что человечество спровоцировало вымирание 1,43 тыс. видов птиц

ТАСС, 19 декабря. Европейские экологи пришли к выводу, что за последние 130 тыс. лет человечество напрямую или косвенно вызывало вымирание около 1,43 тыс. видов птиц, что составляет 12% от общего числа видов пернатых на Земле. Об этом сообщила пресс-служба Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH).

"Наше исследование показывает, что человечество значительно сильнее повлияло на видовое разнообразие птиц, чем считалось в прошлом. Мы продемонстрировали, что многие виды пернатых бесследно исчезли с лица Земли еще до того, как появилась письменность, в результате разрушения среды обитания, чрезмерно активной охоты и разорения их гнезд крысами, собаками и свиньями", - заявил научный сотрудник UKCEH Роберт Кук, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Ученые заинтересовались тем, как деятельность человека повлияла на видовое разнообразие и численность пернатых, которые населяли Землю в последние 130 тыс. лет, с момента исхода человечества из Африки и начала его расселения по планете. Для получения подобных сведений ученые проанализировали имеющиеся исторические и палеонтологические сведения о том, как люди взаимодействовали с разными птицами в процессе колонизации Земли.

Эти данные экологи использовали для создания компьютерной модели, которая помогла им просчитать, как изменилось видовое разнообразие птиц с конца плейстоценовой эры и по сегодняшний день. Эти расчеты показали, что за это время исчезло примерно 1,43 тыс. разновидностей птиц, из которых 225 видов исчезло в относительно современную эпоху, останки еще 417 видов сохранились в палеонтологической летописи, а следы остальных 788 видов пернатых ученым еще предстоит найти.

По словам экологов, большинство этих случаев вымирания пернатых приходится на три конкретных исторических эпохи - IX век до нашей эры, XIV век нашей эры и последние три столетия. Первый период ассоциируется с проникновением первых людей на острова в западной части Тихого океана, второй - с колонизацией архипелагов в восточной части Тихого океана, в ходе которой, по оценкам ученых, исчезло сразу 570 видов птиц.

В эту историческую эпоху, как отмечают ученые, птицы вымирали примерно в сто раз быстрее, чем это происходило по естественным причинам до распространения человека по планете. Схожие, но несколько меньшие темпы вымирания пернатых также наблюдаются и в последние три столетия. Это в очередной раз говорит о том, что роль человечества в текущем массовом вымирании фауны и флоры сильно недооценивается, подытожили Кук и его коллеги.

О шестом массовом вымирании

Семь лет назад экологи пришли к выводу, что на Земле началось шестое массовое вымирание. Их расчеты показали, что после начала так называемого антропоцена, века человечества, темпы вымирания млекопитающих и других животных выросли примерно в 114 раз. По оценкам ученых, этот показатель сейчас приближается к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны в конце эры динозавров.