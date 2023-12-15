На Солнце произошли две мощные вспышки

МОСКВА, 15 декабря /ТАСС/. Две мощные вспышки на Солнце класса М произошли утром 15 декабря, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.

"15 декабря в 10:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W61) зарегистрирована вспышка М6.3 продолжительностью 31 минута, в 10:34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W63) зарегистрирована вспышка М6.9 продолжительностью 20 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 декабря специалисты зафиксировали самую сильную за последние несколько лет вспышку на Солнце класса Х2.9, которая уже привела к "вторжению в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов".

Согласно данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в настоящее время достигло сильного уровня R3 по шкале из 5 показателей, где R1 - слабый, а R5 - экстремальный уровень.

Уровень R3 означает, что на Земле возможны длительные нарушения низкочастотной радиосвязи, приводящие к ошибкам в определении местоположения кораблей и самолетов, а также появление больших зон нарушения связи в высокочастотном диапазоне на освещенной стороне планеты и связанные с этим случаи потери радиоконтакта с кораблями и самолетами в течение часа.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.