На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце. Она была отмечена в четверг в районе 20 часов по московскому времени, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 - это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этой вспышке предшествовали две другие, по силе среднего уровня - М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48.

Сотрудники центра также предупредили, что подобные активные события на Солнце зачастую предвещают магнитные бури, ближайшая из них ожидается в субботу.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.