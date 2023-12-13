{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Журнал Nature включил ChatGPT в десятку крупнейших научных ньюсмейкеров года

В список также попали, в частности, один из руководителей миссии "Чандраян-3" Калпана Калахасти, которая совершила в августе первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны, и японский биолог Кацухико Хаяси, чья команда впервые в истории превратила клетки самца мышей в жизнеспособные яйцеклетки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Редакция ведущего научного журнала Nature огласила список из 10 ньюсмейкеров, особенно сильно повлиявших на развитие науки в этом году. В их число впервые попал не человек, а система искусственного интеллекта ChatGPT, сообщила пресс-служба издания.

"Конечно, ChatGPT не является человеком и поэтому он не совсем подходит на роль одного из участников "десятки" Nature. Тем не менее, мы решили расширить список и включить в него ChatGPT для того, чтобы подчеркнуть, насколько сильно генеративные системы ИИ начали влиять на развитие науки", - заявил редактор отдела специальных текстов в Nature Ричард Монастерски, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Каждый год редакция Nature составляет список самых значимых открытий, произошедших за минувший год, и называет имена людей, особенно сильно повлиявших на развитие науки и ее популяризацию. Они далеко не всегда бывают профессиональными учеными - в некоторых случаях британский журнал отмечает вклад политиков и общественных деятелей в научный прогресс.

В этом году самым необычным ньюсмейкером в мире науки стала нейросеть ChatGPT, которая за минувший год одновременно успела стать объектом множества исследований нейрофизиологов, психологов и математиков, а также помощником для других ученых и даже соавтором нескольких научных статей и алгоритмов. Помимо самой системы ИИ, еще одним ведущим ньюсмейкером года стал Илья Суцкевер, один из сооснователей и главных научных сотрудников компании OpenAI, разработавшей ChatGPT.

Главные научные ньюсмейкеры года

В список ведущих научных ньюсмейкеров года попала также один из руководителей миссии "Чандраян-3" Калпана Калахасти, которая совершила в августе первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Редакция Nature включила в этот список и японского биолога Кацухико Хаяси, чья команда впервые в истории превратила клетки самца мышей в жизнеспособные яйцеклетки.

Помимо Хаяси, редакция отметила еще одного представителя наук о жизни, сербско-американского биохимика Светлану Мойсов, одного из первооткрывателей белка GLP-1, аналоги которого сейчас используются в качестве противодиабетических лекарств. Исследования Мойсов были незаслуженно забыты, и только сейчас научное сообщество признало ее заслуги. Другим главным ньюсмейкером был признан британский медик Томас Поулс, разработавший методику лечения агрессивного рака мочевого пузыря.

В число ведущих ньюсмейкеров также попала физик Энн Критчер, один из разработчиков экспериментального термоядерного реактора NIF. Критчер и ее коллегам удалось в несколько раз увеличить КПД его работы, что приблизило NIF к запуску самоподдерживающейся термоядерной реакции. В "десятку" вошел еще один физик, Джеймс Хэмлин, чьи расчеты убедили редакцию Nature отозвать из печати две ставших скандальными статьи о "комнатных" сверхпроводниках на базе сероводорода и гидрида лютеция.

Кроме того, в число главных ньюсмейкеров года вошли три общественных деятеля. Среди них - министр климата и окружающей среды Бразилии Марина Силва, главный специалист по глобальному потеплению Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Елени Миривили, директор Отделения клинических исследований в Нанаро (CRUN) Халиду Тинто, под чьим руководством в Буркина-Фасо сейчас ведутся испытания вакцины от малярии R21. Их деятельность внесла большой вклад в борьбу с глобальным потеплением и малярией, отмечают в Nature.

Китайские химики создали фильтр, эффективно извлекающий уран из морской воды
Каждый грамм специального материала способен извлекать 12,6 мг урана из морской воды за три недели работы, что открывает дорогу для электрохимической добычи урана из вод Мирового океана, отметили исследователи
Читать полностью