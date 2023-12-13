В Калмыкии до 2026 года проведут научные работы для пополнения запасов подземных вод

ЭЛИСТА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов (РосНИИВХ) до 2026 года проведут на Верхнеяшкульском водозаборе в районе Ергенинской возвышенности Калмыкии научно-изыскательские работы, которые в дальнейшем позволят искусственно пополнять запасы подземных вод. Это улучшит качество подаваемой жителям региона питьевой воды, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.

Сейчас обеспечение населения Калмыкии качественной питьевой водой составляет 7,5%, что меньше среднего показателя по России более чем в 10 раз.

"Специалисты РосНИИВХ по поручению Росводресурсов ведут инженерно-гидрометеорологические и гидрохимические изыскания на Верхнеяшкульском водозаборе Троицкого месторождения подземных вод в районе Ергенинской возвышенности. Важно оценить качество поверхностных вод, предполагаемых к сбросу в подземные водоемы. По плану работа должна быть завершена в 2025 году. Затем мы планируем построить объекты для искусственного пополнения подземных вод Калмыкии", - сказал министр.

Проект реализуется на Верхнеяшкульском водозаборе, поскольку это одно из основных месторождений подземных вод в регионе. Специалисты отобрали пробы в местах скопления поверхностных вод, проанализировали гидрографическую сеть верхней части водосбора реки Яшкуль в районе Троицкого месторождения.

"Калмыкии, где существует проблема водного дефицита, нужна одобренная и научно подтвержденная технология строительства системы колодцев в руслах балок для фильтрации паводковой воды. Благодаря этому можно будет не только пополнять запасы подземных вод, но и повышать их качество за счет снижения уровня минерализации. Этот перспективный метод также позволит восстановить пересохшие от маловодья родники", - добавил министр.

Более 90% жителей Калмыкии используют не соответствующую требованиям СанПиН воду, наблюдается превышение предельно допустимой концентрации по минерализации воды. В республике используется только вода подземных месторождений, и пить ее не рекомендовано. Водоснабжение в Элисте с населением 103,5 тыс. человек осуществляется от двух подземных месторождений, вода которых превышает нормы СанПиНа по минерализации в 1,6 - 2 раза.