Эксперт: проблему оттока ученых из Сибири будут решать с помощью спецпрограммы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Программа по решению проблемы оттока научных кадров из Красноярского края будет запущена в рамках Концепции научно-технологического развития региона на период до 2035 года. Об этом сообщил ТАСС директор проектного офиса научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь", руководитель проекта в рамках гранта Красноярского фонда науки по разработке концепции Сергей Верховцев.

"Анализ текущей ситуации в регионе помог выявить важную проблему - отток высококвалифицированных кадров в регионе, поэтому в разрабатываемой Концепции научно-технологического развития было предложено запустить отдельную программу по удержанию талантов", - рассказал он.

Она будет заключаться в стимулировании трудовой и академической активности ученых, в том числе путем создания благоприятных условий, чтобы они возвращались обратно в регион.

По мнению Верховцева, программа в первую очередь должна быть комплексной, потому что меры поддержки, несинхронизированные между собой, не дают ожидаемого эффекта.

К мерам поддержки будут относиться формирование комплексных научно-технических программ на региональном уровне, которые позволили бы молодежи вписаться в большие действующие программы и потребности экономики, возможность прямой связи с главными инженерами и технологами предприятий и выход на региональные органы исполнительной власти, поддержка молодежи жилищными сертификатами, а также проведение отельного конкурса Красноярского фонда науки, посвященного молодым исследователям и ученым. "Про взрослых мы тоже не забываем, потому что поддержка и стимулирование активной работы состоявшихся ученых и профессионалов очень важна. При этом не только ученых, имеющих звание академика, но в том числе главных технологов предприятий, которые, возможно, в настоящий момент имеют степень кандидата наук или не имеют степени, но они высококвалифицированные специалисты", - отметил руководитель проекта.