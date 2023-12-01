В Таджикистане расширят астрофизические исследования на Памире вместе с Россией

ДУШАНБЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Национальная академия наук (НАН) Таджикистана рассчитывает улучшить качество и расширить астрофизические исследования на станции "Памир-Чакалтая" в рамках работы по соглашению с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Об этом сообщила ТАСС вице-президент НАН, директор института астрофизики НАН Гулчехра Кохирова.

"В рамках этого соглашения <...> можно расширить и модернизировать научную инфраструктуру полигонов на Памире, усовершенствовать метод регистрации космических лучей, продолжить научные исследования астроклимата (условия, влияющие на космические наблюдения - прим. ТАСС) на Памире с включением новой современной аппаратуры и использования современных методов исследования", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что исследования на Памире будут включать в себя круглосуточный мониторинг метеопараметров атмосферы, а также измерения радиопрозрачности в миллиметровом диапазоне длин волн с целью размещения в будущем в горах телескопов и проведения астрономических радионаблюдений. "Это очень перспективное направление нашего сотрудничества. И, наконец, разумеется - это взаимодействие обязательно будет включать высококвалифицированных специалистов, особенно национальных кадров, по той научной проблематике, которую я озвучила", - сказала Кохирова.

Она добавила, что основным направлением исследований "Памир-Чакалтая" является изучение природы космических лучшей сверхвысоких энергий, а у таджикских ученых уже есть большой опыт совместной работы с российскими.

Соглашение между НАН и "Курчатовским институтом" было заключено в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву 21-22 ноября.