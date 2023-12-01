На Земле зарегистрировали вторую за шесть дней магнитную бурю

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Вторая за последние шесть дней магнитная буря уровня G2 наблюдается 1 декабря на Земле после сильных вспышек на Солнце, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"В начале суток 1 декабря зарегистрировано возмущение геомагнитного поля", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время на уровне G2, означающем "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли cлабое, на уровне G1.

Предыдущая магнитная буря, также умеренной силы, уровня G2 наблюдалась на Земле 26 ноября.

29 ноября сообщалось, что на Солнце в рентгеновском диапазоне были зарегистрированы две сильные вспышки класса М, сопровождавшиеся всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы в сторону Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.