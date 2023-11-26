На Земле наблюдается умеренная магнитная буря

МОСКВА, 26 ноября /ТАСС/. Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле 26 ноября, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", - говорится в сообщении ИПГ.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающее "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

В последние семь дней ученые зафиксировали несколько сильных вспышек класса М на Солнце, часть из них привела к выбросу частиц в сторону Земли.