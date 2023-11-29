В Швейцарии открыли звездную систему с шестью синхронизированными крупными планетами

ТАСС, 29 ноября. Звездную систему, в которой шесть планет - газовых гигантов синхронно вращаются вокруг небольшой солнцеподобной звезды, открыли в созвездии Волос Вероники нобелевский лауреат Дидье Кело и его коллеги. Об этом в среду сообщила пресс-служба Женевского университета.

"Звездные системы с большим числом планет, а также примеры синхронизированного вращения экзопланет, встречаются достаточно часто, однако в данном случае мы столкнулись с действительно редким явлением - синхронизацией вращения всех шести планет в данной звездной системе", - заявил научный сотрудник Женевского университета Хью Осборн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Кело, Осборн и их коллеги совершили это открытие благодаря совместной работе двух орбитальных обсерваторий, TESS и CHEOPS, выведенных в космос для поисков планет вне пределов Солнечной системы. Недавно научные команды и той и другой миссии совместно изучили близлежащий миниатюрный аналог Солнца, оранжевый карлик HD110067. Он удален от Земли на 105 световых лет и примерно на 20% уступает нашему светилу по размерам и массе.

Изначально, как отмечают исследователи, собранные телескопом TESS данные указывали на наличие двух крупных планет в окрестностях этого светила. Когда ученые объединили снимки и данные с TESS и CHEOPS они обнаружили, что на самом деле в системе HD110067 присутствует не две, а сразу шесть газовых гигантов, заметно уступающих Нептуну по размерам и массе.

Шесть связанных планет

Все они расположены на очень небольшом расстоянии от звезды - ближайшая к ней экзопланета совершает один оборот вокруг нее за 10 неполных дней, а самая далекая - за 55 неполных суток. Благодаря этому верхние прослойки этих миниатюрных аналогов Нептуна должны быть разогреты до очень высоких температур, составляющих от 440 до 800 градусов Кельвина (166-526 градусов Цельсия).

При этом самой необычной и интересной чертой звездной системы HD110067 является то, что все шесть ее планет находятся в так называемом гравитационном резонансе. На языке астрономов это означает, что вращение этих планет по орбитам синхронизировано друг с другом. К примеру, в случае с системой HD110067 ее первая планета совершает ровно шесть оборотов вокруг светила за то же время, которое уходит у шестой планеты на один полный круг по орбите.

По словам Кело и его коллег, полная синхронизация вращения большого числа планет является редкостью для сложно устроенных звездных систем. В общей сложности, ученым к настоящему моменту времени удалось обнаружить лишь три подобных набора планет. Дальнейшее изучение HD110067, как надеются астрономы, поможет понять, в каких обстоятельствах возникают подобные "синхронизированные" планетные системы и что мешает их образованию.

В частности, в ближайшее время астрономы планируют изучить эти планеты при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб". Это, как надеются исследователи, поможет им раскрыть состав атмосферы данных газовых гигантов, а также определить их плотность и структуру. Подобные данные помогут ученым понять, в какой части звездной системы возникли эти миры и перемещались ли они впоследствии в другие ее регионы.