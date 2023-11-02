Ученые считают, что одна из планет системы Проксима Центавра может быть пригодна для жизни

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Одна из планет ближайшей к Земле звезды Проксима Центавра потенциально обитаема - к такому выводу пришли российские ученые после оценки водности трех планет этой звездной системы, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук Сергей Ипатов.

"На сегодняшний день из более чем 5 тыс. известных экзопланет ближайшими к Земле являются экзопланеты в системе Проксима Центавра, при этом экзопланета С находится за линией льда, а вот экзопланета B может быть потенциально обитаемой. Наши ученые провели оценки доставки ледяных первичных тел, из которых образовались планеты. Установлено, что количество воды, доставленной к экзопланете B, могло превышать количество воды, доставленной к Земле из зоны планет-гигантов, и массу воды в земных океанах", - заявил Ипатов.

Ученые рассчитали, что масса звезды Проксима Центавра примерно в 10 раз меньше массы Солнца. При этом планета B находится в зоне обитаемости ближе к звезде, чем линия льда. Масса этой планеты немного больше массы Земли. Вода, необходимая для жизни на этой планете, могла быть доставлена из окрестности орбиты планеты C. В то же время планета D находится ближе к звезде, чем планета B, а ее масса примерно в четыре раза меньше, чем у планеты B.

"Анализ полученных результатов показал, что в зависимости от возможного взаимного гравитационного влияния ледяных первичных тел общая масса материала, доставленного из зоны питания планеты С на планету B, могла быть в пределах от 0,002 до 0,015 масс Земли, то есть больше количества воды, доставленной к Земле из зон планет-гигантов. При этом, вероятно, количество воды, доставленной на планету Проксима Центавра B, превысило массу воды в земных океанах (равную 0,0002 массы Земли)", - добавил Ипатов.