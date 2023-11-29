Более 500 млн рублей направят на популяризацию науки и технологий РФ в 2024 году

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Более полумиллиарда рублей направят на мероприятия федерального проекта "Популяризация науки и технологий" в 2024 году. Об этом сообщил на третьем Конгрессе молодых ученых замдиректора Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России Магомед Нахаев.

"Все мероприятия [федерального проекта "Популяризация науки и технологий"] у нас в следующем году сохраняются. <…> На 2024 год у нас заложено 432 млн рублей на гранты по мероприятиям и 81 млн рублей - на гранты для авторов научно-популярного контента (всего 513 млн рублей - прим. ТАСС)", - сказал он.

Федеральный проект "Популяризация науки и технологий" был запущен в 2023 году, он направлен на развитие научно-просветительской деятельности. Как уточнил Нахаев, в 2024 году изменится принцип выделения средств. Так, поддержка будет оказана только уже существующим проектам для их расширения. "При получении дополнительной поддержки появляется возможность закупить еще больше оборудования, оплатить транспортные расходы, расширить мероприятия на другие регионы [страны], найти партнеров из других регионов", - добавил он.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.