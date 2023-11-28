МФТИ и другие ведущие российские вузы запустят общедоступную блокчейн-сеть

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Московский Физтех и другие ведущие российские университеты и научные организации огласили на III конгрессе молодых ученых планы по запуску первой в России общедоступной блокчейн-сети, которая будет использоваться в работе некоммерческих и коммерческих проектов. Об этом сообщила пресс-служба МФТИ.

"Развитие блокчейна в России зависит от двух факторов: наличия общедоступных сетей и их децентрализации, которая минимизирует риски для пользователей. Если один элемент сети по той или иной причине не работает, сеть продолжит жить, и это обстоятельство не отразится на других участниках. Подобный проект общегородской блокчейн-сети уже есть, например, в Китае. Настало время и в России сделать нечто подобное - прогрессивную и удобную для пользователей общедоступную сеть", - заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Блокчейны представляют собой особые базы данных, каждый блок в которых связан со всеми другими и не может быть подделан или изменен за счет применения различных криптографических алгоритмов для защиты информации. Первые блокчейны были созданы для обеспечения работы криптовалют, однако впоследствии их применение расширилось, в результате чего они начали использоваться как в коммерческих, так и государственных структурах.

Как отмечается в сообщении, ведущие российские вузы приступили к разработке общедоступной блокчейн-сети, которая будет отличаться от всех существующих в России проектов, в частности, блокчейн-платформ Сбера и "Атомайз", наличием независимых валидаторов - участников сети, подтверждающих транзакции в базе данных. На эту роль в том числе будут претендовать университеты и научные центры, имеющие квалифицированных IT-специалистов.

Для управления сетью будет создана независимая децентрализованная автономная организация. Работой сети смогут воспользоваться как некоммерческие, так и коммерческие российские организации. Проектом предусмотрено, что в течение первого года занесение информации в блокчейн будет бесплатным, а на следующем этапе за эту процедуру нужно будет платить рублями.

О конгрессе молодых ученых

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.