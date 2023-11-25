Под Астраханью нашли возможную гробницу правящей элиты Хазарии

АСТРАХАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. При проведении археологических работ под Астраханью обнаружили кирпичную постройку Х века, которая может быть связана с правящей элитой Хазарского каганата и являться гробницей. Об этом сообщил ТАСС руководитель Астраханской археологической экспедиции, директор ООО "Археоцентр" Дамир Соловьев.

Следы хазарской столицы, средневекового города Атиль (Итиль), ищут на территории Астраханской области с первой половины XX века - по одной из версий, город, который располагался в дельте Волги, затопило из-за подъема Каспия, и он считался утраченным. За годы исследований ученые обнаружили группу хазарских памятников, которая объединена в Семибугоринский археологический комплекс с центральной частью у села Бараний Бугор Камызякского района, где в 2022 году впервые нашли часть средневековой крепости.

"В ходе разведок 2023 года, в окрестностях села Бараний Бугор были выявлены дополнительно пять поселенческих объектов, датируемых IХ-Х веками, один из которых располагался на ограниченной территории площадью 1,5 га, где были зафиксированы остатки крупного кирпичного сооружения и большого количества известкового раствора. Методами дистанционного зондирования и разведками был обнаружен крупный архитектурный объект, датируемый предположительно первой половиной X века. Эта кирпичная постройка с толщиной стен около 4 м и размером 40х60 м прямоугольной формы, углубленная в землю. По одной из версий, она может являться погребальной конструкцией - гробницей, принадлежавшей, учитывая размеры и характер постройки, представителю элиты Хазарского каганата", - рассказал Соловьев.

По его словам, письменные исторические источники сообщают о каганской (царской) монополии на кирпичное строительство. Возможно, найденный объект связан с храмовой или дворцовой постройкой. Уточнить это помогут дальнейшие исследования. По мнению археологов, в ХI веке объект был частично разобран, а от последующих золотоордынских разрушений постройку спасло затопление Каспийским морем.

"Согласно письменным историческим источникам, в Волжской дельте в VIII-X веках находился административный центр Хазарии со столицей, городом Итиль, однако археологическим путем это не подтверждалось. Это находка закрывает для нас вопрос является ли археологический комплекс близ села Бараний Бугор городским центром - столицей. Для археологии в целом и нижневолжской археологии в частности - это большое открытие. При раскопках и разведках в данной местности с объектом, который можно отождествлять с правящей элитой Каганата, мы ранее не сталкивались", - пояснил Соловьев.

Хазарский каганат - средневековое государство, первое упоминание о котором относится к VII веку. Хазары жили на Нижней и Средней Волге, в Приазовье и на Северном Кавказе. Столица Хазарии была крупным международным торговым центром, через который проходил Великий шелковый и Волго-Каспийский торговые пути.