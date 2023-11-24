На Конгрессе молодых ученых будет работать интерактивная медиастудия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Интерактивная медиастудия, в рамках которой ученые, популяризаторы науки, представители бизнеса и органов власти поделятся достижениями за прошедший год и дальнейшими планами, будет действовать на III Конгрессе молодых ученых, говорится в сообщении пресс службы АНО "Национальные приоритеты".

"Гости медиастудии III Конгресса молодых ученых подведут итоги прошедшего года, расскажут о дальнейших планах и поделятся идеями, как сделать нашу науку еще более успешной, популярной и доступной для каждого жителя нашей страны. Сама студия в этом году станет интерактивной: благодаря современным технологиям любой желающий сможет перенестись в виртуальную реальность и сделать необычные фото, а журналисты - записать стендап на фоне коллайдера, лаборатории будущего или огромного микроскопа", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной.

По информации пресс-службы, планируется, что экспертами студии станут ученые, популяризаторы науки, представители бизнеса и органов власти, в том числе зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, генеральный директор РНФ Александр Хлунов, а также химики Ирина Тимофеева и Дина Дейнеко, биолог Кирилл Антонец, создатель умной ткани, подстраивающейся под погодные условия - Ольга Москалюк и создатель первого квантового блокчейна Алексей Федоров.

Эфир медиастудии будет транслироваться на официальном сайте Десятилетия науки и технологий, на странице "Наука.рф" во "ВКонтакте" и на информационных ресурсах партнеров, говорится в сообщении.

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты".

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