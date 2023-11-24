Проект Telescope Array зафиксировал в космосе мощный луч неизвестной природы

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Международная группа ученых проекта Telescope Array зафиксировала второй по мощности из когда-либо наблюдавшихся космических лучей, его природу не удалось определить. Об этом сообщили пресс-службы Университета Юты в США и Городской университет Осаки в Японии.

"27 мая 2021 года в ходе эксперимента Telescope Array был обнаружен второй по величине космический луч сверхвысокой энергии, - говорится в заявлении на сайте Университета Юты. - Энергия этой субатомной частицы, равная 2,4 х 1020 эВ, эквивалентна падению кирпича на палец ноги с высоты пояса".

Космическими лучами исследователи называют заряженные частицы, которые исходят от источников внутри и вне Галактики. Крайне редко они достигают экстремально высоких энергий, измеряемых в квинтиллионах электронвольт (эВ). Таких энергий не могут достичь ускорители частиц, создаваемые учеными, пояснили в Городском университете Осаки.

​​​​Специалисты проекта пришли к выводу, что это редкое явление может быть следствием неизвестной науке физики частиц. Исследователи назвали эту частицу Аматэрасу в честь японской богини солнца.

По словам одного из авторов исследования Джона Мэтьюса, обычно ученые могут определить место на небе, откуда приходят такие мощные космические лучи. "Но в случае с <...> этой новой частицей, если проследить ее траекторию до источника, то [на этом месте] не окажется ничего достаточно высокоэнергетичного, чтобы ее породить", - отметил Мэтьюс, добавив, что в этом и заключается основная загадка явления.

По информации ученых, самый мощный космический луч из когда-либо наблюдавшихся, впоследствии названный частицей Oh-My-God ("О Боже мой!") с энергией 3,2 х 1020 эВ, был зафиксирован в ходе эксперимента в Университете Юты в 1991 году. Считается, что энергия частицы была больше теоретически возможной для космических лучей, летящих к Земле из других галактик. Его природу также не удалось установить.

"Когда я впервые узнал об этом высокоэнергетическом космическом луче, я подумал, что в расчетах должна быть ошибка. Они показывали уровень энергии, который не встречался ученым уже три десятилетия", - сказал профессор Городского университета Осаки Тосихиро Фудзии, участовавший в исследовании.