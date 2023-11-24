В Петербурге нашли новый метод синтеза материалов для солнечных батарей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", Санкт-Петербургского государственного технологического института и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе создали новую высокоэффективную технологию синтеза материалов для солнечных батарей и других современных направлений электроэнергетики. Об этом сообщил ТАСС сотрудник кафедры физической химии СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Макарий Ломакин.

"Совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе мы разработали перспективную для промышленной реализации микрореакторную технологию синтеза новых полупроводниковых материалов. Исследования полученных таким образом материалов показали, что их физико-химические характеристики лучше, чем у материалов, которые были получены с использованием традиционного способа приготовления прекурсора", - рассказал Ломакин. Получаемые компоненты обладают высокими характеристиками и хорошо подходят для их использования в солнечной энергетике, добавил он.

Новая технология получения сложных оксидов, разработанная при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ), основана на использовании микрореакторов - химических аппаратов с непрерывной подачей в них по трубам растворов реагентов. Микрореакторы смешивают реагенты на больших скоростях и дают за короткие сроки однородные по составу и структуре прекурсоры (компоненты) для дальнейшего производства.

Тесты показали, что материал, полученный при гидротермальной обработке синтезированного в микрореакторе прекурсора, не имеет примесей, и его функциональные характеристики выше, чем у материала, полученного более распространенным способом. Такие соединения, как правило, синтезируют в лабораториях путем последовательного смешения реагентов в пробирках, а затем их кристаллизации. Эта технология дает материал невысокого качества с примесями и требует больших затрат времени и средств.

"В таких условиях невозможно обеспечить высокое качество смешения реагентов, что может приводить к пространственному обособлению компонентов и формированию примесей, снижающих качество конечного продукта. Нами было показано, что использование микрореакторных технологий при синтезе многокомпонентных соединений позволяет получать перспективные для различных приложений функциональные материалы заданного состава и структуры с высокой производительностью", - заключил Ломакин.