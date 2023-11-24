Через год или через три: когда лучше выходить из декрета?

Материнство — важный и ответственный этап в жизни женщины, который меняет привычную повседневность до неузнаваемости. Забота о новорожденном ребенке занимает много времени, и иногда ее просто невозможно совмещать с работой, поэтому многие мамы уходят в декрет, чтобы полностью сосредоточиться на малыше. В честь Дня матери рассказываем, когда лучше начинать и начинать ли вообще работать после рождения ребенка

По законам Российской Федерации после рождения ребенка женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. И несмотря на то, что мамы в декрете могут подрабатывать на условиях неполного рабочего времени, не многие женщины находят время и силы даже на это. Когда же декрет подходит к концу, перед молодыми мамами встает трудная дилемма: возвращаться на работу или продолжать заботиться о ребенке. С одной стороны, малыш нуждается в материнском внимании, с другой — хочется и дальше развиваться в профессиональной сфере. Этот вопрос особенно актуален в России. По данным Росстата, в первом квартале 2023 года в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находились 609 082 женщины, а от полутора до трех лет — еще 526 205. При этом исследования показывают, что молодые мамы испытывают трудности при возвращении на работу после декрета. Согласно опросу компании "СелфМама", в котором приняли участие 700 жительниц городов-миллионников от 25 до 45 лет, всего 20% женщин готовы вернуться к полной занятости после окончания отпуска, а 8% молодых мам и вовсе не собираются продолжать работать и планируют полностью сосредоточиться на воспитании ребенка. Как декретный отпуск сказывается на карьере? Исследования показывают, что чем дольше женщина не работает, тем меньше ее шансы на успех в профессиональной жизни: те, кто уходит в декрет больше чем на год, реже получают повышения, прибавку к зарплате или переходят на руководящие позиции. Кроме того, молодые мамы сталкиваются с большим риском увольнения и понижения в должности. При этом те женщины, которые берут долгий отпуск по уходу за ребенком, вызывают недоверие со стороны коллег и руководства (их считают менее преданными делу, чем тех, кто уходил в декрет на меньшее время). Чтобы это проверить, специалисты из журнала Harvard Business Review провели эксперимент, в котором оценили, как работодатели в Канаде воспринимают женщин-кандидаток в зависимости от того, на какое время они уходили в декрет: на месяц или на год. Оказалось, что соискательницы, которые указывали в резюме более короткий отпуск по уходу за ребенком, чаще получали работу и казались более привлекательными потенциальными сотрудниками.

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Однако даже если женщина решит вернуться на прежнюю работу после декрета, то, вероятно, столкнется с серьезными проблемами. Например, молодой маме потребуется время для того, чтобы войти в рабочий ритм и привыкнуть к прежнему графику. Кроме того, из-за долгого отсутствия некоторые знания и профессиональные навыки устаревают: женщины чувствуют недостаток компетенций для прежних позиций. Все это накладывается на необходимость продолжать заботиться о малыше: не у всех есть возможность передать его бабушке или нанять няню на время работы, чтобы ребенок не оставался один. Таким образом, перед мамами, которые хотят вернуться на прежнюю должность, встает труднейшая задача: найти баланс между "домом" и "работой" и органично интегрировать материнство в процесс восстановления прежних компетенций и уровня доверия начальства и коллег. Как декрет отражается на здоровье матери и ребенка? Доказано, что длительный декретный отпуск дает немало преимуществ матери, ребенку, да и всем членам семьи. Например, ученые отмечают, что он положительно сказывается на здоровье матерей. Дело в том, что организм претерпевает серьезные физические изменения после родов, среди которых нарушения тазового дна, дисфункция мочевыводящих путей и проблемы с ЖКТ. По подсчетам специалистов, на полное восстановление в среднем уходит 6–12 месяцев. Если в этот период женщина находится дома, то лучше отдыхает и, как следствие, скорее приходит в себя. Также отпуск после родов помогает поддерживать психическое здоровье недавних рожениц, так как появление ребенка сопряжено с огромным стрессом. Женщины страдают от недостатка сна, а также сталкиваются с изменениями в динамике семейных отношений (чаще всего пары испытывают психоэмоциональное напряжение в первые месяцы после появления нового члена семьи). Исследование 2014 года показало, что длительный оплачиваемый отпуск связан со снижением послеродовой депрессии: симптомы пропадают уже через шесть месяцев. Кроме того, хороший отдых после родов положительно сказывается на психическом здоровье в пожилом возрасте. С другой стороны, если отпуск длится менее 8–12 недель, то психика матери страдает сильнее, а послеродовая депрессия длится дольше.

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При этом декрет очень важен для ребенка. Если женщина перестает работать, то может без проблем сосредоточиться на заботе о новорожденном. Это способствует снижению младенческой смерти и уменьшает вероятность повторной госпитализации матери или младенца. Для малышей показатели критические: шансы попасть в больницу сокращаются на 47–51% в течение 21 месяца после рождения. Скорее всего, так происходит из-за того, что оплачиваемый отпуск способствует более частым визитам к педиатру, а также повышает вероятность того, что все прививки будут сделаны вовремя. Еще один плюс длительного декрета — увеличение продолжительности грудного вскармливания, которое оказывает существенное влияние на развитие ребенка не только в младенчестве, но и в старшем возрасте. Сколько же нужно сидеть в декрете? Решение о сроках возвращения на работу после родов очень индивидуальное. К сожалению, не у всех женщин есть возможность не работать, пока малыш не подрастет. Ситуацию осложняет еще и большое финансовое давление, которое оказывается на молодых мам, ведь в декрете они получают сравнительно небольшие пособия. Те, кто работает по трудовому договору, могут рассчитывать на 40% своего прежнего ежемесячного заработка. Однако эта сумма не может превышать установленный лимит (в 2023 году максимальная сумма выплат составляет 33 281,80 рубля в месяц, а минимальная — 8 591,47 рубля). Из-за этого мамы, которые зарабатывают больше мужа, например 120 тыс. рублей, и содержат семью, принимают решение сразу выйти на работу, а отпуск по уходу за ребенком оформляет другой родственник, или о малыше заботятся бабушки и дедушки на пенсии. К сожалению, это большой стресс как для матери, так и для малыша. Женщины сталкиваются с осуждением, а также переживают о том, что у них не получится сформировать "полноценную" связь с ребенком. Психологи рассказывают, что подростки, чьи мамы много работали, чувствуют обиду, а также отмечают, что по большей части так происходит из-за того, что родственники критикуют решение женщины при ребенке.

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В такие моменты важно, чтобы у матери была возможность выстроить здоровые отношения с младенцем: быть вместе вечером, поддерживать тактильный и визуальный контакт и проводить много времени вместе на выходных. В пользу длительного декрета говорит еще и то, что разлука с матерью в первые три года жизни очень болезненна для малыша. Именно в этот период развивается способность формировать любовные и социальные отношения во взрослой жизни. Другими словами, формируется тот или иной тип привязанности (надежная, тревожная, избегающая или дезорганизованная). Таким образом, если в раннем детстве человек не получает должную материнскую заботу, то сталкивается с серьезными психоэмоциональными проблемами, когда вырастает. Например, интерпретирует даже кратковременное одиночество как покинутость и брошенность. Это не только разрушает способность общаться с другими, но и порождает ненависть к себе. Лучше не возвращаться на работу? В ходе эволюции у нашего вида сформировались все необходимые социально-биологические условия, которые помогают мамам продолжать работать после рождения ребенка. Так, у женщин есть возможность передать часть родительских функций бабушкам (так называемая гипотеза бабушки). Дело в том, что человеческие самки проводят больше половины жизни без возможности воспроизводить потомство из-за менопаузы. И это очень странно, так как большинство известных науке животных остаются фертильными до конца своих дней. Кроме того, эта особенность организма кажется абсолютно невыгодной с точки зрения эволюции и естественного отбора: зачем женщинам, которые не размножаются и не несут видимой пользы для успеха вида, оставаться в живых так долго?

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