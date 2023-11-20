Массовую гибель тюленей на Каспии могли вызвать перелетные птицы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Перелетные птицы могли стать переносчиками птичьего гриппа среди каспийских тюленей, что привело к массовой гибели животных на дагестанском побережье в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Компас".

Ранее сообщалось об исследованиях, которые показали, что животные погибли из-за выбросов природного газа, характерных для Каспийского моря. Землетрясения могут вызвать выбросы газов, которые в маловетренных условиях формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, где задыхаются тюлени. В декабре 2022 года сообщалось об обнаружении более 2,5 тыс. мертвых нерп.

"По одной из версий, животные могли погибнуть от птичьего гриппа. В рамках программы фонда для проверки этой гипотезы биологи из Новосибирска (НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины) и Махачкалы (Дагестанский госуниверситет, ДГУ) организовали исследование состояния популяции каспийского тюленя. Оно подтвердило версию о циркуляции высокопатогенного птичьего гриппа в районах основных лежбищ в российской части Каспия - на островах Малый Жемчужный и Тюлений, а также в акватории Северного и Среднего Каспия. Переносчиками вируса были дикие мигрирующие птицы, которые сами массово погибли от гриппа", - говорится в сообщении.

В ходе весенних и летних экспедиционных работ эксперты провели пять выходов в море с высадкой на острова. В ближайшее время "Компас" и ДГУ при поддержке нефтесервисной компании "Нафтагаз" планируют повторное обследование острова Малый Жемчужный, чтобы провести отбор материала для лабораторных вирусологических и серологических исследований, которые позволят оценить иммунитет животных.

"Мы проанализировали материал от погибших или отловленных птиц с мест их массовой гибели. Было изолировано 9 вирусов субтипа H5N1. Все штаммы принадлежат к генетической кладе 2.3.4.4b высокопатогенного вируса гриппа птиц, от которого до сих пор, к сожалению, во всем мире отмечается гибель тюленей и других морских млекопитающих", - рассказал доцент Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев, чьи слова приводятся в сообщении.

О каспийском тюлене

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил ему статус находящегося под угрозой исчезновения, в 2020 году вид был занесен в Красную книгу России. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. В 70-х годах XX века, во времена бурного освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тысяч.