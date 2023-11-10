Ученые сообщили о причинах массовой гибели редких тюленей на Каспии в 2022 году

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые подтвердили природный характер массовой гибели краснокнижных тюленей на Каспийском побережье в декабре 2022 года, что привело к значительному сокращению их численности. Об этом сообщил в рамках IХ научно-практической конференции с международным участием "Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений" замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

В декабре 2022 года сообщалось об обнаружении более 2,5 тыс. мертвых нерп на каспийском побережье Дагестана. По словам Бизикова, мониторинговая группа, сформированная после этого в Махачкале, обследовала 340 км дагестанского побережья и оценила число погибших тюленей в 10 тыс. особей. Патологоанатомические обследования найденных нерп показали, что они на момент гибели были вполне здоровыми, а их смерть наступила примерно за 2-3 недели до их выброса на побережье.

При этом исследования причин массового выброса тюленей на дагестанском побережье в декабре 2020 года показали, что тогда животные погибли из-за выбросов природного газа, характерных для бассейна Каспийского моря. Их интенсивность резко возрастает при землетрясениях. В маловетренных условиях эти выбросы формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, где задыхаются тюлени.

Бизиков отметил, что с 2020 года авиаучеты каспийских тюленей выполняются ежегодно над акваториями российской и казахстанской зон Северного Каспия. Результаты этих работ показывали, что их общая численность устойчиво росла в последние годы - с 280 тыс. голов в 2020 году до 311 тыс. голов в 2022 году. В 2023 году параллельный авиаучет в казахстанской зоне показал, что общая численность тюленей составила 259 852 особи, и это на 51 тыс. меньше, чем в предыдущем 2022 году.

"Это показывает, что значительные выбросы [мертвых тюленей на побережье Каспийского моря] происходили и в других прикаспийских странах, но их массовость не была оценена так подробно, как в российской части Каспийского моря. В 2023 году был собран материал по погибшим животным, и полученные данные показывают, что все обстоятельства гибели животных в 2022 году очень похожи на те, что происходили в декабре 2020 года. <…> Если эти выбросы [природных газов со дна Каспийского моря] совпадают с маршрутами осенних миграций каспийского тюленей к местам лежбищ, то они приводят к массовой гибели", - сообщил Бизиков.

О каспийском тюлене

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения, в 2020 году вид был занесен в Красную книгу России. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. В 70-х годах XX века, во времена бурного освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тыс.