В Петербурге создали новый метод получения наночастиц висмута для терапии рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый метод получения наночастиц висмута - химического элемента, который применяется в биомедицине, в частности в терапии онкологических заболеваний. Разработка позволит оптимизировать процесс получения химического элемента, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы создали метод получения наночастиц висмута с помощью лазерной абляции гелиевым лазером. Для этого мы собрали установку, мишень из висмута, которую облучали импульсным лазером. Сама мишень была погружена в жидкий глицерин. Это нужно для локализации наночастиц, чтобы они оставались в растворе", - привели в пресс-службе слова студента кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса СПбГУПТД Владимира Смирнова.

Уточняется, что сегодня наночастицы висмута получают методом механического дробления. Разработанный метод проще, потому что полученный раствор с наночастицами можно сразу использовать, что улучшает биосовместимость наночастиц. Ученые провели первые эксперименты, следующий этап - масштабирование исследования с использованием более мощных лазеров.

"Результаты оптической, электронной и силовой микроскопии показали, что необходимые наночастицы присутствуют в полученном нами растворе. Кроме того, мы выяснили, что при увеличении температуры раствора с мишенью выход наночастиц увеличивается", - привели в пресс-службе слова доцента кафедры физики СПбГУПТД, кандидата физико-математических наук Натальи Каблуковой.