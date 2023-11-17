Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября

Звездопад наблюдается ежегодно в ноябре. В этот раз максимум активности потока придется на 17-18 ноября. Точка вылета метеоров (вспышек в небе) этого потока находится в созвездии Лев.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Жители Земли в ночь на субботу, 18 ноября, при ясной погоде смогут наблюдать пик активности метеорного потока Леониды. Наилучшим для этого станет время после полуночи и до рассвета, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Ожидается около 15 метеоров в час в зените. <…> Звездопад Леониды лучше наблюдать при ясной погоде под утро (после полуночи и до восхода) над восточным горизонтом, когда созвездие Лев поднимается высоко над ним", - уточнили астрономы.

Леониды представляют собой яркие и быстрые белые метеоры. Интенсивность звездопада меняется от года к году и зависит от плотности потока оставленных кометой Темпеля - Туттля (55P/Tempel-Tuttle) частиц, через которые проходит Земля.

Каждые 33 года комета приближается к Солнцу, усиливая звездопады на Земле. Так, в 1833 году во время самого яркого звездопада Леониды жители нашей планеты одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы, впечатленные частотой вспышек, сравнивали происходящее со снегопадом средней силы. В 1966 году свидетели метеорного потока Леониды насчитали 10 000 метеоров в течение одного часа - это 2-3 вспышки в небе в секунду.

Ученые прогнозируют следующий мощный метеорный шторм лишь в 2099 году.