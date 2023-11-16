Луна не помешает наблюдениям звездопада Леониды в ночь на 18 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Условия наблюдения метеорного потока Леониды в ночь на субботу, 18 ноября, будут благоприятными - свет от Луны, которая будет полной лишь на четверть, не ухудшит видимость "падающих звезд" на небе, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Леониды из созвездия Лев действует с 3 по 30 ноября. Его источник - остатки кометы Темпеля - Туттля (55P/Tempel-Tuttle), через которые каждый год проходит Земля. Максимальной активности поток достигнет в ночь с 17 на 18 ноября. Астрономы ожидают около 15 вспышек на небе (метеоров) в час.

"Условия наблюдения метеоров - благоприятные. Поток будет хорошо виден в обоих полушариях. <...> Луна близка к первой четверти (20.11.2023) и в ночь пика не помешает наблюдению метеоров", - уточнили в планетарии.

Искать "падающие звезды" в ночь на субботу нужно над восточным горизонтом с полуночи до рассвета, сообщили ученые.