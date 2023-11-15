Ученый обнаружил новые следы метеоритного дождя, выпавшего в России в 1922 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ученый Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Михаил Винник обнаружил в Волгоградской области новый фрагмент метеорита Царев, упавшего на Землю в 1922 году. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Научный сотрудник сектора геодинамики Музея землеведения МГУ Михаил Винник в ходе поисковой экспедиции в Волгоградскую область обнаружил фрагмент метеорита Царев из малоизученной хвостовой части эллипса рассеяния метеоритного дождя. Изучение образца поможет воссоздать более полную картину падения и разрушения космического тела при входе в атмосферу", - говорится в сообщении.

Поиск следов метеорита проводился с помощью металлоискателей. Ученый нашел фрагмент внеземного тела массой 80 г. Образец, ставший вторым, найденным сотрудниками Музея землеведения МГУ с 2021 года, дополнит коллекцию учреждения.

"Собранные в разные интервалы времени отдельные фрагменты метеоритного дождя позволяют проследить динамику разрушения внеземного вещества, упавшего на Землю. Найденный образец поможет уточнить направление движения космического объекта. Данная находка показала необходимость проведения новых экспедиций с целью более детального изучения хвостовой части эллипса рассеяния", - считает Винник, которого цитирует пресс-служба Московского государственного университета.

История метеорита

Метеорит Царев упал на Землю 6 декабря 1922 года недалеко от села Царев Ленинского района Волгоградской области. Так как траектория и расстояние до болида были оценены неверно, поиски его следов по горячим следам проводились не в том месте. Метеорит был случайно найден только в 1968 году при распашке полей совхоза Ленинский. Сообщение об этом было впервые опубликовано лишь через 11 лет.

В середине 1980-х годов на площади около 15 кв. км было собрано 82 фрагмента метеорита общим весом 1,6 тонны. Найденные образцы позволили приблизительно оценить начальную массу метеорита Царев - она могла достигать 10 тонн. Царев стал наибольшим по массе каменным метеоритом, найденным в России в XX веке, и третьим по этому показателю в мире.