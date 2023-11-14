В Томске ученые создали устройство для очистки стоков на месторождениях нефти

ТАСС, 14 ноября. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) научились эффективнее очищать сточные воды канализационных очистных сооружений (КОС), использующий биореакторы с аэробными микроорганизмами. Устройство предназначено для КОС нефтяных месторождений, но также его можно использовать и в экстремальных условиях Арктики, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Мы разработали технологию и устройство для стимулирования активного ила в аэротенках очистных сооружений озоном. Озон - один из сильнейших окислителей. И если превысить его концентрацию в биореакторе, бактерии погибнут. Уникальность метода в том, что мы подаем озон в малых дозах, создавая тем самым для аэробных микроорганизмов благоприятную окислительно-восстановительную среду", - прокомментировал доцент кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ТГАСУ Александр Цхе.

Аэротенки - это проточные резервуары для биологической очистки сточных вод. В них поток насыщается кислородом, который необходим для роста аэробных микроорганизмов, в частности бактерий. Они нейтрализуют опасные загрязнители и объединяются при этом в колонии, видимые невооруженным глазом, известные как активный ил.

Основная сложность, которая возникла перед учеными, заключается в необходимости контролировать микродозы озона, чтобы они были безопасны для микроорганизмов. Поэтому в университете создали устройство из озонатора, датчиков окислительно-восстановительного потенциала и кислорода. Блок управления позволяет определять концентрацию загрязнений на входе канализационных очистных сооружений, в аэротенках и в очищенной воде. Благодаря этому можно регулировать оптимальный режим работы очистных сооружений, увеличивая их эффективность.

Проект разрабатывался в кооперации ученых ТГАСУ, Томского политехнического университета, "ТомскНИПИнефть", а также компании "Энергонефть Томск". В начале были проведены лабораторные и стендовые исследования, затем в условиях нефтяного месторождения устройство было доработано. Уточняется, что аналогов изобретению в России нет.

В ближайшее время по договору с "Томскнефть" ВНК, где разработана целевая экологическая программа по реконструкции КОС на пяти нефтяных сооружениях, озонатор установят на очистных сооружениях вахтового поселка Пионерный. В ТГАСУ добавили, что изобретение можно использовать на КОС различной направленности, в том числе в экстремальных условиях Арктики.