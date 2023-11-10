В переработанном пластике из 13 стран обнаружили сотни вредных веществ

ТАСС, 10 ноября. Исследователи из Европы изучили состав 28 образцов переработанного полэтилена, которые были произведены в 13 странах, и обнаружили, что все эти пробы содержали пестициды, фармацевтические вещества и другие потенциально опасные примеси. Это говорит о необходимости установления более строго контроля за переработкой пластика, сообщила в пятницу пресс-служба Гетеборгского университета в Швеции. Исследование опубликовано в журнале Data in Brief .

"В общей сложности ученым удалось выявить в гранулах переработанного полиэтилена высокой плотности 491 органическое соединение, а также возможные следы присутствия еще 170 молекул. Значительная часть из них представляет собой различные пестициды, фармацевтические средства, индустриальные химикаты и прочие потенциально опасные для природы и здоровья вещества", - говорится в сообщении.

Научная группа под руководством профессора Гетеборгского университета Бетани Алмрот изучили образцы переработанного пластика, произведенные в Аргентине, Нигерии, Таиланде, Танзании, Сербии, Малайзии, Индии и нескольких других странах. Как отмечают исследователи, состав материалов заинтересовал их по той причине, что оборот лишь 1% химикатов, присутствующих в пластике, регулируется на международном уровне.

Проведенный анализ показал, что в пластике присутствует большое число потенциально опасных органических химикатов, которые сами по себе не используются при первичном производстве полимеров и попадают в них уже в процессе переработки. В их число вошло 162 различных вариации пестицидов и биоцидов, 89 веществ, применяемых в фармацевтике, 65 промышленных химикатов, 12 компонентов пищи, а также ароматические добавки, краски и противокоррозионные материалы.

"Переработка полимеров считается одним из основных методов борьбы с глобальным пластиковым загрязнением природы, однако присутствие токсичных химикатов в перерабатываемых материалах значительно осложняет их повторное использование и последующую утилизацию", - пояснила профессор Алмрот, чьи слова приводит пресс-служба Гетеборгского университета.

По ее словам, исследователи планируют представить результаты проведенных ими замеров участникам третьего раунда переговоров по разработке глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением, который начнется на следующей неделе в столице Кении Найроби. Химики надеются, что собранные ими сведения убедят дипломатов максимально серьезно отнестись к проблеме накопления токсичных химикатов в переработанном пластике.