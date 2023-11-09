На Алтае нашли виды растений, не встречавшиеся ученым более сотни лет

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) нашли два вида горькушки и один остролодочника - растения, которые были описаны более века назад, но позже забыты. Для этого ботаники организовали экспедиции, восстановив маршруты первооткрывателей, сообщили в пресс-службе вуза.

"Территория исследования ботаников ТГУ в рамках гранта (Российского научного фонда - прим. ТАСС) ограничена российской частью Русского Алтая (он также распространяется на территорию Казахстана). Задача исследователей - разобраться с четырьмя "забытыми" видами из родов остролодочник, горькуша и вероника. Оба разыскиваемых вида горькуши и вид остролодочника в летних экспедициях 2023 года найти удалось, и по ним собраны достаточно полные материалы", - сказано в сообщении.

Один из найденных видов горькуши - Saussurea serratuloides - был описан русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1847 году на Алтае, но без указания точного местонахождения. После этого вид еще ни разу никем не наблюдался. Попытки найти это растение предпринимали и другие исследователи, но безуспешно. Ученые ТГУ смогли обнаружить ее, но в совсем другом месте и случайно, когда остановились, чтобы спрятаться от дождя.