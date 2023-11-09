На Камчатке изучат причины изменения растительности в крае

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые в Камчатском государственном университете (КамГУ) имени Витуса Беринга начнут исследования чужеродных видов растений в регионе в рамках федеральной программы "Приоритет-2030". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.

"Исследование будет включать создание перечня чужеродных видов, оценку их воздействия на природные экосистемы, экономику и городскую среду Камчатки. Цель научной работы заключается в выявлении причин изменения растительного покрова Камчатки в условиях современного антропогенного воздействия и изменений климата. Для сбора и систематизации данных о распространении видов сосудистых растений, включая чужеродные виды, будет разработано специализированное программное приложение с использованием современных цифровых технологий", - сообщили в вузе.

Уточняется, что работы будут вестись в рамках федерального проекта "Приоритет-2030".

На базе КамГУ имени Витуса Беринга и нескольких других учебных заведений в Петропавловске-Камчатском в ближайшие годы будет создан межвузовский кампус. В настоящее время в университете обучаются более 800 студентов. В 2023 году вуз заключил договоры о сетевом взаимодействии со школами Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района. По ним на базе старших классов были открыты более 15 классов естественно-научной, гуманитарной, социально-экономической и технологической направленностей.