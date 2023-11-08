{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ННГУ разработали вакцину для профилактики опухолей головного мозга

Препарат испытан на мышах и показал высокую эффективность, следующим шагом станет разработка вакцины для лечения опухоли, рассказали в пресс-службе вуза
© Петр Ковалев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали вакцину для профилактики опухолей головного мозга. Чтобы создать препарат, специалисты НИИ нейронаук, кафедры общей и медицинской генетики и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины соединили дендритные клетки костного мозга мышей с фрагментами опухоли, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Дендритноклеточные вакцины активируют иммунитет и помогают организму распознавать опухолевые клетки. В ходе эксперимента в мозг вакцинированных мышей подсаживали опухоль и следили за ее развитием. Тестирование препарата in vivo показало 75-100% выживаемость мышей с глиомой - одной из самых агрессивных опухолей, выявляемых на поздних стадиях и плохо поддающихся лечению. Животные в контрольных группах без препарата быстро погибали, тогда как иммунная система вакцинированных мышей успешно боролась с опухолью", - отметили в университете.

Дендритные клетки - связующее звено между врожденным и приобретенным иммунитетом. Они распознают опухоль и указывают мишень главным противоопухолевым защитникам организма - Т-клеткам, - запуская иммунный ответ. По словам сотрудника лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Екатерины Слепцовой, научная группа начала работу с анализа специальных сигнальных молекул, которые клетки высвобождают в процессе гибели. Их называют сигналами опасности. И как раз они критически важны для активации иммунитета.

Сейчас активация собственного иммунитета у онкопациента используется как поддерживающая терапия и профилактика метастазирования. Но ученые ННГУ уверены, что метод можно использовать и как самостоятельное лечение.

Сотрудник лаборатории Тихон Редькин добавил, что ученым удалось создать эффективную профилактическую вакцину, следующим шагом станет разработка вакцины для лечения опухоли. По его словам, это особенно важно в случаях, когда хирургическая операция невозможна. "В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования. В случае успеха нижегородская вакцина поможет существенно продвинуться в борьбе с агрессивными опухолями головного мозга", - отметил Редькин.

Для разработки препарата ученые планируют смоделировать патологию на лабораторных животных, а затем провести лечение опухоли иммуногенной вакциной. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.

Теги
РоссияНижегородская область
Ученые создают новую версию алгоритма, управляющего двигателями "Науки" на МКС
Исследователи хотят оптимизировать алгоритм таким образом, чтобы он одновременно обеспечивал передвижение и ориентацию станции в пространстве
Читать полностью