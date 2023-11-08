В ННГУ разработали вакцину для профилактики опухолей головного мозга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали вакцину для профилактики опухолей головного мозга. Чтобы создать препарат, специалисты НИИ нейронаук, кафедры общей и медицинской генетики и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины соединили дендритные клетки костного мозга мышей с фрагментами опухоли, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Дендритноклеточные вакцины активируют иммунитет и помогают организму распознавать опухолевые клетки. В ходе эксперимента в мозг вакцинированных мышей подсаживали опухоль и следили за ее развитием. Тестирование препарата in vivo показало 75-100% выживаемость мышей с глиомой - одной из самых агрессивных опухолей, выявляемых на поздних стадиях и плохо поддающихся лечению. Животные в контрольных группах без препарата быстро погибали, тогда как иммунная система вакцинированных мышей успешно боролась с опухолью", - отметили в университете.

Дендритные клетки - связующее звено между врожденным и приобретенным иммунитетом. Они распознают опухоль и указывают мишень главным противоопухолевым защитникам организма - Т-клеткам, - запуская иммунный ответ. По словам сотрудника лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Екатерины Слепцовой, научная группа начала работу с анализа специальных сигнальных молекул, которые клетки высвобождают в процессе гибели. Их называют сигналами опасности. И как раз они критически важны для активации иммунитета.

Сейчас активация собственного иммунитета у онкопациента используется как поддерживающая терапия и профилактика метастазирования. Но ученые ННГУ уверены, что метод можно использовать и как самостоятельное лечение.

Сотрудник лаборатории Тихон Редькин добавил, что ученым удалось создать эффективную профилактическую вакцину, следующим шагом станет разработка вакцины для лечения опухоли. По его словам, это особенно важно в случаях, когда хирургическая операция невозможна. "В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования. В случае успеха нижегородская вакцина поможет существенно продвинуться в борьбе с агрессивными опухолями головного мозга", - отметил Редькин.

Для разработки препарата ученые планируют смоделировать патологию на лабораторных животных, а затем провести лечение опухоли иммуногенной вакциной. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.