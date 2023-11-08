Пермский НОЦ разработал новую технологию очистки воды до уровня питьевой

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) "Рациональное недропользование" разработал новую технологию очистки шахтных вод до уровня питьевой воды. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Центр провел ряд экспериментов для решения вопроса по изливу кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Получена новая технология очистки воды - до уровня питьевой. Технология отправлена на патентование и благодаря НОЦ будет принадлежать Пермскому краю", - сообщил глава региона.

Как отмечал Дмитрий Махонин, в регионе есть несколько вариантов решения экологических проблем КУБа, однако эти вопросы находятся в зоне ответственности федеральных властей.

Ранее министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович сообщал, что ситуация в Кизеловском угольном бассейне достигает уровня экологического бедствия. По его словам, на территории КУБа с 2001 года образовалось 19 самоизливов шахтных вод из затопленных шахт, суммарный объем которых составляет от 35 до 70 млн кубических метров воды в год, также на промплощадке находятся 33 отвала и более 150 га нарушенных земель.

По словам Махонина, НОЦ "Рациональное недропользование" является важным инструментом региона в решении вопросов технологического суверенитета, занимается разработками эффективного недропользования, помогает в подготовке кадров, а также решении вопросов экологии. За четыре года работы НОЦ передал в реальный сектор экономики более 200 технологий, в этом году уже разработано 170 патентов.