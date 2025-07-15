Обнаружено восстановление экосистемы на месте разлива мазута под Анапой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экспедиция Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН в июне-июле провела исследование прибрежных донных сообществ северо-восточного побережья Черного моря. Ученые обнаружили большое количество морских обитателей и восстановление экосистемы, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"На обследованном участке берега и прибрежной акватории длиной около 2 км обнаружены свежие единичные выбросы жидкого мазута в прибойной зоне, мазутные пятна и радужные пленки на воде на двух станциях из пяти. Были отобраны пробы донных отложений для химического анализа и количественные пробы бентоса. Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы", - говорится в сообщении.

Обследование провели в семи точках между поселком Джемете недалеко от Анапы и поселком Лермонтово в Туапсинском районе. В ходе трех выходов на катере собран обширный материал по структуре донных сообществ, где значительную роль играют виды-вселенцы - организмы, мигрирующие в новые экосистемы и влияющие на их биоразнообразие и продуктивность.

Кроме того, ученые собрали пробы флоры, фауны и донных осадков в Таманском заливе Азовского моря и в устьях рек Вулан (поселок Архипо-Осиповка) и Шапсухо (поселок Лермонтово), где загрязнения мазутом не обнаружено. Особое внимание уделялось количественным пробам животных, обитающих на дне и водных растений в районе карбонового полигона для оценки динамики их популяций. Выполнены мониторинговые исследования на многолетнем разрезе близ поселка Дивноморского.

"Выполненные работы помогут понять текущее состояние прибрежных экосистем Черного и Азовского морей, оценить влияние инвазивных видов и последствия загрязнений, что важно для сохранения биоразнообразия и экологической безопасности региона", - заявила старший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Галина Колючкина, чьи слова приводятся в сообщении.