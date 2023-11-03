Ученые создали вибробраслет, помогающий ориентироваться в условиях невесомости

ТАСС, 3 ноября. Американские исследователи разработали прибор, который можно крепить к руке участников космических экспедиций. При помощи разных типов вибраций он помогает ориентироваться в пространстве. Результаты первых испытаний этого устройства были опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Physiology.

"Длительные космические полеты вызывают большой физиологический и психический стресс у астронавтов, в результате чего они теряют ориентацию в пространстве [в условиях невесомости]. Мы создали вибротактильное устройство, которое значительно улучшило способность участников экспериментов быстро и корректно определять положение тела", - говорится в исследовании.

Устройство разработала научная группа под руководством исследователя Университета Брендайса Вивекананда Вималя. Прибор состоит из четырех вибромоторов и датчиков движения, которые прикрепляются к запястью, плечу и предплечью при помощи эластичных повязок. Специальный алгоритм отслеживает положение тела пользователя в пространстве и с помощью разных типов вибраций "подсказывает", как и в какую сторону нужно двигаться космонавту, чтобы принять нужное ему положение в пространстве.

Работу системы ученые проверили на трех десятках добровольцев, согласившихся пройти самую сложную часть подготовки к полетам в космос - вестибулярную тренировку.

Участники с повязкой на глазах проходили испытание на установке MARS. В ней будущие астронавты вращаются по трем осям, из-за чего у них наступает дезориентация в пространстве. Во время эксперимента испытуемые должны были выровнять вращение MARS при помощи джойстика, что имитировало противодействие серьезным неполадкам на борту космического корабля.

Проведенные учеными наблюдения показали, что созданное ими устройство ускоряло адаптацию добровольцев к ориентации в аналоге космического пространства. При этом его длительное использование не привело к ухудшению способности участников самостоятельно определять свое положение в пространстве. Как надеются исследователи, созданный ими прибор ускорит тренировки астронавтов и космонавтов, а также сделает длительные полеты в космос более безопасными для жизни человека.