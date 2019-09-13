Программа развития синхротронных исследований в России станет известна до конца сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ внесет в правительство федеральную программу по развитию синхротронных и нейтронных исследований до конца сентября. Об этом сообщил в пятницу замминистра Алексей Медведев.

В конце июля президент РФ Владимир Путин определил, что нужно будет сделать для того, чтобы синхротронные и нейтронные исследования, а также исследовательская инфраструктура развивались в России. В связи с этим он поручил правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) на 2019-2027 годы. Кроме того, глава государства поручил определить основные направления исследований в этой области.

"Минобрнауки ведется работа по реализации указа президента по развитию синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры РФ, в рамках которой предусмотрена разработка соответствующей федеральной программы. В сентябре мы должны внести ее в правительство РФ, это означает, что в самое ближайшее время приступим к ее реализации", - сказал Медведев на коллегии министерства.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определяются приоритетами научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает, что у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, приборную базу нужно обновить не менее чем на 50%.