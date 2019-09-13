Минобрнауки РФ предложило ученым выбрать тематику будущих научных центров мирового уровня

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ направило запросы в Российскую академию наук (РАН), федеральные органы исполнительной власти и экспертам с просьбой сформулировать тематику научных центров мирового уровня, которые должны быть созданы по нацпроекту "Наука". Об этом сообщил в пятницу на коллегии ведомства первый заместитель министра Григорий Трубников.

"Мы направили официальный запрос в РАН с тем, чтобы получить предложения по приоритетным областям, написали запрос в координационный совет и в совет по приоритетам, чтобы они сформулировали направления [будущих центров]. Думаю, что в ноябре-декабре нужно будет провести заседание на эту тему и определить приоритеты", - сказал Трубников.

По нацпроекту "Наука" в России должно быть создано 4 математически и 3 геномных научных центров мирового уровня, а также 9 центров мирового уровня по приоритетам научно-технологического развития. Однако конкретные направления последних центров Минобрнауки еще не определило.

По словам главы ведомства Михаила Котюкова, организации, на базе которых будут созданы математические и геномные центры, уже отобраны. На конкурс математических центров было подано 9 заявок, геномных - 11.

"Уровень и качество заявок были достаточно высокими. Мы договорись, что по всем организациям, кто готовил заявки, министерство проработает возможность поддержки их проектов. Звучало также предложение, создать не 4, а 5 математических центров. Вчера [при выборе геномных центров] звучали подобные заявления. Поэтому нам необходимо быстрее определиться с общей тематикой всех центров", - сказал министр.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.