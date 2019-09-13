Деструктивные сообщества в соцсетях будут отслеживать по их нестандартной активности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый метод, который поможет выявлять ультраправые сообщества в соцсетях и прогнозировать потенциальные угрозы. На основе этого метода исследователи к декабрю 2019 года планируют создать прототип системы, которая сможет выявлять такие группы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Проанализировав имеющийся в мире опыт, [ученые Томского политехнического университета (ТПУ)] разработали новый метод для выявления ультраправых деструктивных сообществ, получивший рабочее название ККА (календарно-корреляционный анализ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По словам одного из руководителей исследования, Анны Карловой, специалисты давно ведут поиск по ключевым словам в соцсетях, однако этот подход зачастую не совсем эффективен, поскольку дает много искажений. Разработанный в ТПУ метод - календарно-корреляционный анализ - основывается на другом принципе, он ищет ультраправые группы по характерному изменению их активности в связи с важными для них событиями.

Над проектом работает группа исследователей, состоящая из социологов и специалистов по IT. Для консультаций и проверки тестовых вариантов системы разработчики привлекают также психологов и лингвистов.

Число инцидентов с участием ультраправых радикальных сообществ в последние годы увеличивается. Один из последних примеров - теракты в мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия) в марте 2019 года, в России - инциденты с участием керченского и архангельского стрелков. Поэтому важно проводить исследования, которые помогли бы выявлять активность как целых ультраправых сообществ, так и отдельных их представителей для того, чтобы противодействовать им.