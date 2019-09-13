"ВКонтакте" откроет лабораторию по изучению искусственного интеллекта на базе МФТИ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустит научную лабораторию по изучению и развитию технологии искусственного интеллекта на базе Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

Кураторами лаборатории станут разработчики "ВКонтакте". Студенты смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить реальные задачи, которыми сейчас занимаются специалисты соцсети.

Пресс-служба отмечает, что научные исследования будут проводиться по таким направлениям, как понимание и генерация естественного языка; компьютерное зрение; мультимодальные нейронные сети; рекомендательные системы. Попасть в лабораторию смогут студенты МФТИ, которые пройдут конкурсный отбор.

"Мы активно внедряем методы машинного обучения в разные продукты. Например, на них построены рекомендации и умная лента новостей. Исследования и разработки студентов могут стать основой для будущих нововведений", - приводит пресс-служба вуза слова директора по продукту "ВКонтакте" Ивана Козлова.

Как отметил директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, результатом работы могут стать заметные в научной среде проекты. "В лаборатории наши студенты смогут решить уникальные задачи и получить новые знания в области чистой и прикладной математики", - считает директор школы. Он добавил, что для развития соцсетей нужны серьезные знания теории графов и искусственного интеллекта, а физтех-школа традиционно сильна в этих направлениях.