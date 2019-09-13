Минобрнауки РФ подвело итоги конкурса по отбору геномных центров мирового уровня

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Геномные центры мирового уровня, которые должны быть организованы в рамках нацпроекта "Наука", будут созданы на базе Роспотребнадзора, Курчатовского института и Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук (РАН). Об этом в пятницу на коллегии Министерства науки и высшего образования РФ сообщил врио директора Департамента государственной научной и научно-технический политики Алексей Семин.

Организации, на основе которых должны создаваться такие центры, выбирали на основе конкурса. Он проходил с 14 июня по 15 июля. Заявки подали 11 организаций, в числе которых были, в частности, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава РФ и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Экспертизу заявок проводили Российский научный фонд и экспертная комиссия при президиуме Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года в России должно быть создано не менее 4 международных математических центров и не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня. К концу 2021 года - не менее 3 научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых. Всего по итогам нацпроекта должно быть создано 16 научных центров мирового уровня (НЦМУ).

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Указ должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.