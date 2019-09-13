В образовании озер на спутнике Сатурна Титане обвинили выбросы газов

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Метановые озера на поверхности крупнейшего спутника Сатурна - Титана - возможно, возникли в результате мощных выбросов газов из-под поверхности Титана. Астрономы сделали такой вывод на основе анализа данных космического аппарата "Кассини". Статья с выводами ученых опубликована в научном журнале Nature Geoscience, кратко об этом сообщил сайт научно-популярного журнала National Geographic.

Исследователи обратили внимание на то, что у некоторых расположенных на Титане озер неправильной формы берега высоко выступают над поверхностью. Своей формой они напоминают гребни кратеров на Земле, которые образовались в результате подземных взрывов. Исследователи предположили, что на спутнике Сатурна могли происходить похожие процессы - азот из-под поверхности Титана мог нагреваться до такой степени, что вырывался наружу, образуя воронки. Впоследствии их заполнял жидкий азот и они превращались в озера. Слабость этой гипотезы заключается в том, что ученые пока не смогли объяснить, что именно могло заставить жидкий азот под поверхностью спутника нагреваться до взрыва.

"У нас пока нет неопровержимых доказательств того, что на Титане есть вулканическая активность", - считает планетолог из Корнеллского университета Джонатан Ланайн. При этом он не исключил, что жидкий азота в подпочвенных слоях может разогреваться из-за потоков тепла, которые возникают при распаде радиоактивных элементов.

Титан - крупнейший из 62 спутников Сатурна - газового гиганта, шестой планеты Солнечной системы и второй по размерам после Юпитера. Атмосфера Титана состоит преимущественно из азота, этана и метана. Исследования системы Сатурна проводили автоматические станции "Пионер-11", а также "Вояджер-1", сблизившийся с Титаном на расстояние 5600 км. Еще подробнее систему Сатурна изучила автоматическая межпланетная станция "Кассини", которая в 2004 году прошла на расстоянии 1200 км от поверхности Титана. Спускаемый аппарат "Гюйгенс" отделился от "Кассини" и в январе 2005 года сел на поверхности Титана.