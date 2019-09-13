Ученые оценят последствия таяния мерзлоты в морях Арктики

ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 80 ученых из России, Китая и Швеции в сентябре отправятся в экспедицию, чтобы оценить экологические и биохимические последствия таяния подводной мерзлоты в морях Восточной Арктики и по трассе Северного Морского пути (СМП), сообщила в пятницу пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

"Ученые ставят перед собой задачи оценить изменения потоков метана из донных отложений в водную толщу и атмосферу, уточнить масштабы и динамику этих выбросов, изучить состояние биологических систем в районах выбросов, оценить современное геоэкологическое состояния исследуемых акваторий и целый ряд других задач", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что из-за таяния вечной подводной мерзлоты в арктических морях происходят крупные выбросы метана в атмосферу Земли. Они могут оказывать существенное влияние на климат планеты. Чтобы оценить последствия российские и зарубежные ученые регулярно отправляются в экспедиции в акваторию Арктики и уже обнаружили зоны массированных выбросов газа. Новая экспедиция отправится на борту научно-исследовательского судна "Академик М. Келдыш" 16 сентября.

Во время плавания ученые проведут геофизические работы, обследование воды при помощи подводного телеуправляемого аппарата, зондирование воды и отбор проб для лабораторных исследований.

Планируется, что маршрут экспедиции будет пролегать через акватории Карского моря, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

В экспедиции примут участие ученые из Стокгольмского университета (Швеция), Первого и Третьего Института океанографии при государственной морской администрации КНР (Китай).