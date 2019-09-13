Ученые выяснили, что останется к 2100 году от самого большого ледника в Альпах

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. При реализации сценария повышения температуры на 4-8 градусов Цельсия к концу нынешнего столетия от Алечского ледника - самого крупного в Альпах - останется лишь несколько небольших фрагментов. К такому выводу пришли в результате проведенного 3D-моделирования гляциологи федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich). Об итогах исследований университет сообщил на своем сайте .

Включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Алечский ледник протяженностью более 20 км является важным источником воды для долины реки Роны и одновременно привлекательной достопримечательностью для многочисленных туристов со всего света. За последние десятилетия он, как и его собратья, постепенно терял в объеме вследствие потепления. С 2000 года его "язык" стал короче на 1 км

Специалисты ETH Zurich Гийом Жювэ и Маттиас Хусс смоделировали различные темпы таяния льда с учетом прогнозов по концентрации СО2 в атмосфере и изменения климата в Швейцарии. Если человечеству удастся удержать рост температуры на Земле в пределах 2 градусов Цельсия, в соответствии с Парижским соглашением 2015 года, то Алечский ледник до конца нынешнего столетия утратит более половины своего объема, установили ученые. Но если мировое сообщество не сможет сдержать потепление в таких "рамках", и температура в Швейцарии в результате к 2100 году повысится на 4-8 градусов по сравнению с периодом 1960-1990 годов, от крупнейшего ледника Альп "останется пара ничтожных пятен", считают эксперты.

Не спасет ледник и довольно маловероятный сценарий сохранения на планете неизменными климатических условий, характерных для последних 30 лет. В этом случае он уменьшится к 2100 году на треть. Если же сохранятся условия последних 10 лет, то Алеч утратит половину своего нынешнего объема. "Ледник более не находится в равновесии с климатом", - резюмировали ученые.