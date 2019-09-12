Архангельская область предлагает создать центр научных медицинских исследований в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Архангельская область предлагает создать центр комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Такое предложение в четверг в ходе выездного заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "Стратегическая сессия - Арктика-2035", которое проводилось совместно с Минвостокразвития, внесла ректор СГМУ Любовь Горбатова.

"Мы предлагаем создание центра комплексных научных медицинских исследований в Арктике. СГМУ может быть координатором медицинских исследований для всей Арктики", - сказала в своем выступлении Горбатова.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, отметил важность создания такого центра и сказал, что предложение будет поддержано.

Как сказал ТАСС первый замгубернатора Архангельской области, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев, центр медицинских исследований может стать частью арктического научно-образовательного центра (НОЦ), который может быть создан в Архангельске.

"Одно из основных наших предложений в Стратегию развития Арктики, что НОЦ должен быть в Архангельске, мы услышали сегодня поддержку со стороны министерства по центру медицины, он будет входить в НОЦ", - отметил Алсуфьев.

Медицина в Арктике

Горбатова в своем выступлении заметила, что арктический регион имеет особые климатогеографические условия, и здоровье человека должно быть приоритетом. "Предполагается приток кадровых ресурсов из других регионов РФ, необходимо уделять большое внимание оценке здоровья и возможностей адаптации человека к условиям Арктики, потому что не каждый человек может адаптироваться к Северу. В этом направлении надо проводить серьезные исследования", - сказала она.

По ее словам, многие заболевания протекают на севере по-другому и требуют особого подхода. "Требуется создание комплексного медицинского сопровождения жителей арктических регионов, нужна система, включающая как профилактику, так и лечение", - добавила она.

Еще одна задача - это подготовка медицинских кадров для арктических регионов и развитие таких специальных направлений, как, например, морская медицина. "Важно будет развитие морской медицины. Эти специальности исчезли, такие кадры сейчас не готовим", - сказала ректор СГМУ.

Энергетика и логистика

Как отметили участники дискуссии, в "Стратегии" важно предусмотреть развитие энергетического комплекса и вопросы тарифов на электроэнергию. В Архангельской области они очень высокие, и из-за этого продукция и крупных предприятий, и особенно малого бизнеса является неконкурентоспособной из-за высокой стоимости.

"[Предложения от Архангельской области] в энергетике: это создание и новых энергетических мощностей, чтобы можно было переходить на более дешевые и экологичные виды топлива. И то, что связано с проблематикой регулирования тарифов - это всех сегодня очень беспокоит", - сказал ТАСС Алсуфьев.

Как отметил в своем выступлении гендиректор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин, предприятие с 2017 года совместно с компанией "Доброфлот" развивает проект по доставке через Архангельск в европейскую часть России рыбы с Дальнего Востока, но есть ряд трудностей.

"Несмотря на экономическую целесообразность доставки рыбопродукции по Севморпути, существует такая проблема, как отсутствие современного рефрижераторного флота. Контейнерами возить рыбу с Дальнего Востока в настоящее время очень сложно, потому что рыба собирается с районов промысла, это может делать только рефсудно", - а таких, по словам Заплатина, остались единицы.

Кроме того, нужна консолидация рыбопромышленников, чтобы загрузить большое судно. "Только "Доброфлот" сейчас может собрать и загрузить рыбой трехтысячник от большого количества мелких рыбопромышленников", - добавил гендиректор Архангельского тралового флота.

Предложения в сфере экологии и туризма

Как сказал директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, в стратегии необходимо предусмотреть продолжение работ по ликвидации прошлого экологического ущерба в Арктике, так называемой арктической уборки. В частности, по результатам проведенных обследований с территории нацпарка: севера Новой Земли и Земли Франца-Иосифа требуется вывезти около 6 тыс. т мусора.

Кирилов также предложил для увеличения числа туристов открыть пункт пропуска через госграницу на острове Земля Александры для различных судов. Сейчас пункт работает в тестовом режиме для пропуска одного судна Sea spirit. "От Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа переход около 12 часов. Открытие данного пункта пропуска, разрешение заходить и другим иностранным судам, в разы повысит количество круизов, прибывающих на архипелаг ЗФИ", - сказал директор нацпарка.

Он также предложил уделить внимание сохранению историко-культурного наследия Арктики и создать на территории нацпарка научный стационар по примеру находящегося на Шпицбергене поселка Ню-Олесунн.

Директор некоммерческой организации "Фонд экономических программ" Ян Туров отметил необходимость развития устойчивого туризма арктических территорий России и продвижения единого геобренда "Доступная Арктика". Один из проектов, который направлен как на развитие туризма, так и на сохранение культуры коренных народов Севера - это сохранение традиционного северного собаководства.

"Наше предложение касается вопроса включения сохранения традиционного северного собаководства в России. Россия обладает уникальным наследием аборигенных тундровых арктических собак, необходима программа контроля, - сказал Туров. - Мы предлагаем создание в Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе пилотных центров сохранения ненецкой лайки", - отметил он.