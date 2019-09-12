НОЦ на базе Донского технического госуниверситета планируют создать на основе ГЧП

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 12 сентября. /ТАСС/. Донской государственный технический университет совместно со Сбербанком и рядом коммерческих организаций планирует создать в Ростове-на-Дону научно-образовательный центр (НОЦ) на принципах государственного частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил в четверг на заседании попечительского совета вуза управляющий ростовским отделением Сбербанка и один из участников проекта Руслан Салимов.

"Цель - это создание научно-образовательного хаба мирового уровня, ориентированного на региональные потребности жителей бизнеса и власти. Донской государственный технический университет - это инициатор проекта, Министерство высшего образования и науки РФ - это концедент, группа компаний "Агроком" выступит инвестором-концессионером, Сбербанк - потенциальный кредитор, который будет финансировать данный проект", - рассказал Салимов.

Проект представляет собой университетский городок. Его площадь, по словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, будет превышать 175 тыс. кв. м. На территории для студентов будет располагаться общежитие на 1 тыс. человек, а также парковая зона, стадион, манеж, ледовый дворец и спортивный комплекс. По словам Месхи, проект можно реализовать за три года.

Стоимость данного проекта, по словам Салимова, составляет около 8 млрд рублей. При этом Сбербанк планирует выделить кредит, который покроет 70% этой суммы. Остальную часть будет финансировать частный инвестор.

"Мы снизим затраты на содержание университета от 20% до 25%. Это огромное суммы, которые мы можем ежегодно экономить и отправить на развитие нашего вуза, потому что у нас пять кампусов сегодня только в Ростове, в разных местах города, а идея, которую я предлагаю, - это создание единого кампуса. Стоимость строительства этого кампуса - 8 млрд рублей", - рассказал Месхи.

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест. Известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. На его базе созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.