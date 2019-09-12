Крысы сыграли с учеными в прятки

Чтобы исследовать игровое поведение крыс, немецкие нейробиологи научили их играть в прятки. Животные не только поняли правила игры, но и освоили стратегию, которая помогала им побеждать. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science.

Ученым сложно исследовать игровое поведение животных. Дело в том, что в процессе игры они не получают никакой выгоды, кроме удовольствия от процесса, а такое поведение плохо совместимо с традиционными методами исследования в нейробиологии. Тем не менее, исследователи все равно изучают это поведение, поскольку важно понять, какие механизмы управляют процессами игры и насколько они отличаются у разных животных и человека.

В исследовании авторы хотели проверить, ради чего крысы играют – ради самого процесса игры или для того, чтобы получить вознаграждение в случае успеха. Чтобы понять это, немецкие нейробиологи обучали крыс упрощенной версии пряток, в которой человек играл против крысы. Сначала, в течение двух недель, животным показывали, как нужно играть. Затем ученые перешли к практике.

Игра проходила в большой комнате площадь около 30 квадратных метров. Участники по очереди прятались и искали друг друга в нескольких местах. Важным отличием от других подобных исследований было то, что в случае успеха ученый вознаграждал ее не едой, а поглаживанием или почесыванием.

В процессе эксперимента ученые обратили внимание, что животные хорошо выучили правила и разработали успешную стратегию. Они не повторялись с местом, где прятались, вели себя предельно тихо и внимательно оценивали обстановку во время обоих стадий игры, старались прятаться в непрозрачных коробках.

Также нейробиологи отслеживали у животных активность тех областей мозга, которые отвечают за социальное взаимодействие и игровое поведение. Оказалось, что она была похожа как тогда, когда крысы искали человека, так и во время того, когда искали их.

Результат показал, что крысам важен был сам процесс – именно поэтому они учились стратегии и старались как можно дольше продлить время игры. Именно поэтому они старались сразу сменить место, когда их находили, или получше спрятаться.