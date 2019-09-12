Ученые РФ раскрыли причину вспышек размножения насекомых-вредителей в лесах Сибири

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что личинки одного из самых опасных лесных вредителей, непарного шелкопряда, который является угрозой для лиственных лесов, могут перемещаться по ветру на сотни километров. Таким образом, прогнозируя перемещение потоков воздуха, можно подготовиться к их нашествию, сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.

"Группе российских ученых, среди которых представители БФУ имени Канта Юрий Илинский и Илья Мазунин, удалось выяснить некоторые ранее неизвестные, но вместе с тем крайне важные подробности жизнедеятельности одного из самых опасных лесных вредителей - непарного шелкопряда. Новые данные способны кардинальным образом изменить тактику борьбы с этим видом чешуекрылых", - говорится в сообщении.

Как уточняют исследователи в научном журнале PLoS ONE, непарный шелкопряд - настоящий бич для лиственных лесов, в частности сибирских. Для этого вида характерны резкие вспышки размножения, после которых гусеницы практически полностью уничтожают листву на весьма обширных участках леса. Однако логика возникновения этих вспышек долгое время оставалась непонятной.

"Многие, наверное, видели, как маленькие паучки летят на паутинках. Нечто подобное происходит и у непарного шелкопряда. Самка на стадии личинки выпускает небольшую паутинку, ловит ветер и летит. Таким образом из места массовой вспышки отправляется десант за многие десятки, а то и сотни километров, и новые леса быстро заселяются прожорливыми созданиями", - рассказал сотрудник БФУ Юрий Илинский.

Специалисты и раньше знали, что такой способ передвижения непарного шелкопряда возможен, однако было принято считать, что с помощью ветра личинка может преодолеть от силы 10 км. Теперь же исследования подтвердили, что личинки шелкопряда способны совершать перелеты на сотни километров.

По мнению Илинского, теперь, зная, когда и куда будут перемещаться потоки воздуха, можно заранее подготовиться к нашествию вредителя, обработав химикатами конкретные участки леса. Такая мера должна заметно повысить эффективность борьбы с непарным шелкопрядом, заключил исследователь.