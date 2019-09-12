Запатентована система очистки околоземной орбиты от мусора

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые из МГТУ им. Н. Э. Баумана спроектировали систему космических аппаратов для очистки орбиты Земли от крупного космического мусора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

По словам руководителя работы Георгия Щеглова, система состоит из нескольких аппаратов: одного базового и около 15 малых тормозных двигательных модулей. Диаметр модуля равен примерно двум метрам, его длина - около метра. Они крепятся на фрагмент космического мусора и сводят его с орбиты. Ученый напомнил, что ранее космический мусор с орбиты удаляли всего один раз - когда в Тихом океане затопили орбитальную станцию "Мир". Однако она была управляемой, а разработка МГТУ рассчитана на неуправляемые объекты.

"Мы разработали конструктивно-компоновочную схему. То есть прежде чем делать настоящий космический аппарат, нужно сначала определиться с его архитектурой, поэтому сначала делают эскизный проект, - рассказал ТАСС Щеглов. - В других странах есть аналогичные разработки, например, есть много американских патентов, но их схемы менее рациональные, чем наша. В частности, у них много манипуляторов, больше нагрузки при стыковке. Мы это изучили, когда готовили заявку на патент".

Он также отметил, что на следующем этапе изобретатели планируют создать прототип системы. Однако для этого нужно будет найти источник финансирования.

Согласно данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), суммарная масса объектов космического мусора размером более 100 мм приближается к 8 тыс. тонн. При этом эффективных программ по удалению мусора с орбиты пока не существует. Наибольшую опасность представляют ступени ракет-носителей: они могут столкнуться друг с другом, взорваться и образовать от одного столкновения тысячи осколков. Однако убрать из космического пространства крупные объекты крайне сложно: с ними невозможно установить сигнал для стыковки, они нестабильны, для уборки каждого нужно потратить немало энергии.