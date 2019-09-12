Древнейшие образцы ДНК нашли на зубах древнегрузинского носорога

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили на зубной эмали носорога, останки которого были найдены на юге Грузии, древнейшие известные науке образцы ДНК. Их возраст - 1,77 млн лет. Предыдущий рекорд относился к ДНК лошади, которую нашли на севере Канады, - он составлял 700 тыс. лет. Об открытии написал научный журнал Nature .

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Благодаря благоприятным геологическим условиям в окрестностях города Дманиси сохранилось множество окаменелостей, в частности, останки одного из видов древних людей - так называемого дманисского гоминида (Homo erectus georgicus), который обитал там около 1,8 млн лет назад. Кроме них ученые нашли каменные орудия труда и останки древних животных, в частности, зубную эмаль носорога Stephanorhinus, который обитал в северной Евразии в плейстоцене. Генетики выделили из нее сохранившиеся образцы белка и обнаружили в них древнейшую известную сейчас ДНК.

Полученные образцы позволили ученым реконструировать эволюцию носорогов рода Stephanorhinus и проследить их связь с другими представителями этого семейства.

"Это является прорывом в области древнейших биомолекулярных исследований, что дает возможность ученым восстановить довольно раннюю эволюционную картину. Ранее подобное было невозможным. Благодаря находке ученые также смогут изучить историю предков людей и животных", - заключил один из авторов работы, антрополог Давид Лордкипанидзе.