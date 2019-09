Астероид, погубивший динозавров, вызвал гигантское цунами

СИДНЕЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Исследователи обнаружили доказательства того, что астероид, вызвавший массовое вымирание динозавров, также стал причиной гигантского цунами. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые исследовали образцы из глубокой скважины, пробуренной под ударным кратером Чиксулуб в Мексике. По словам профессора Технологического университета имени Джона Кёртина Клити Грайс, анализ пород, извлеченных с глубины от 500 до 1300 метров, позволил понять, что происходило на Земле сразу после удара астероида. "Наша работа поможет ответить на вопрос, который давно волнует ученых: как развивались события сразу после одного из самых значительных событий в истории Земли", - сообщила профессор Грайс.

Кратер Чиксулуб появился после падения астероида диаметром около 10 км, который, вероятно, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода и погубил порядка 76% всех видов растений и животных, включая всех нелетающих динозавров. Ученые проанализировали образцы пород из кратера и обнаружили в них химические вещества, которые могли там оказаться только в одном случае: если воды океана, вероятно принесенные волной цунами высотой в несколько сотен метров, полностью затопили кратер в течение нескольких дней после падения астероида.

Грайс пояснила, что эти химические вещества могли быть в составе мусора, который принес цунами. Эти вещества - в частности, перилен - содержатся в пигментах грибов, поедающих древесину. "Перилен появился в кратере, скорее всего, благодаря тому, что цунами перенесло почвенный и наземный растительный мусора", - считает Грайс.

Диаметр Чиксулуба - около 180 км, изначальная глубина - до 17-20 км. Кратер располагается на полуострове Юкатан и входит в список крупнейших на Земле. Ученые предполагают, что он образовался около 65 млн лет назад в конце мелового периода. То, что падение астероида совпадает по времени с массовым вымиранием на границе мезозоя и кайнозоя, позволило предположить, что именно это событие вызвало гибель динозавров.